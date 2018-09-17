Андрей Бельянинов: комсомольский билет мне оставили в награду

Комсомольский стаж председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрея Бельянинова превышает 10 лет. Могло быть и больше, если бы во второй половине 80-х его не отправили сотрудником посольства СССР в ГДР. Ряды ВЛКСМ покидали в 28 лет - это был предельный для комсомольца возраст. Были все шансы остаться на выборной должности - на людей, их занимавших, возрастной ценз не распространялся. Но руководство, а в то время нынешний руководитель ЕАБР работал в Комитете госбезопасности СССР, распорядилось по-другому.

Андрей Бельянинов рассказал, что в комсомол его приняли не с первого раза. "В восьмом классе меня не взяли, приняли уже в девятом. Было обидно", - с улыбкой возвращается он к драматичному на тот момент эпизоду своей биографии. Но в итоге в ВЛКСМ все равно провел больше десятка лет, и они были очень светлыми. Комсомол стал школой жизни, помог подняться на ноги и обрести друзей. Некоторые из них, шутит собеседник, когда-то дали ему выговор - за несколько опозданий на комсомольские собрания.

Довелось Андрею Бельянинову побывать и в стройотрядах, поработать, например, на строительстве дороги в Татарстане. "Когда приехал в свой стройотряд, был самым молодым и неопытным. Отношение ко мне было покровительственным. Я ничего не умел, но очень хотел работать", - признается он и рассказывает, что домой вернулся не только с новыми друзьями, но и с приличными заработком, а заодно хорошо похудевшим.

Сегодня студотрядовское движение вновь набирает обороты и в России, и в Беларуси. По мнению Андрея Бельянинова, это хорошая тенденция, дополнительная возможность для молодежи повидать свет и пополнить свой бюджет.

Среди других приятных воспоминаний о комсомоле - участие в художественной самодеятельности и совместные поездки. "У нас никогда не было безыдейных тусовок. Когда встречались, всегда продумывали культурную программу. Как-то раз отправились в Подольск в мемориальный дом-музей Ленина. Нас никто не заставлял", - отмечает собеседник.

Обычно те, кто выходил из комсомольского возраста, сдавали билеты, удостоверяющие членство в организации. Андрею Бельянинову его комсомольский билет оставили как награду, о чем свидетельствует соответствующая надпись. Он до сих пор хранится в семейном архиве.-0-