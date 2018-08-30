Андрей Хмель назначен уполномоченным правительства Беларуси по соглашению с Украиной о трансграничных водах

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель назначен уполномоченным правительства Беларуси по выполнению соглашения с Кабинетом министров Украины о совместном использовании и охране трансграничных вод от 16 октября 2001 года. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров Беларуси от 29 августа 2018 года №626, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Заместителями уполномоченного назначены начальник отдела использования и охраны водных ресурсов главного управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Слиж и генеральный директор государственного объединения по мелиорации земель, водному и рыбному хозяйству "Белводхоз" Сергей Лецко.
Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.-0-
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