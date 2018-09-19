Андрейченко: комиссии по содействию занятости предлагают гибкие сценарии для решения проблем людей

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссии по координации работы по содействию занятости населения предлагают гибкие сценарии для решения проблем людей. Такое мнение в интервью корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

В Беларуси действуют в настоящее время около 150 комиссий по содействию занятости. Активное участие в их деятельности принимают и депутаты. "Работа идет планомерно, в ней стало меньше формализма, а изучение проблемных жизненных ситуаций, в которых оказываются люди, позволяет разрабатывать гибкие сценарии их разрешения. И результаты не заставили себя ждать. Многие граждане уже воспользовались возможностью устроиться на работу, пройти переподготовку, открыть или вывести из тени свой бизнес. Только за первое полугодие за помощью в трудоустройстве в комиссии обратились около 4 тыс. человек. И это, согласитесь, достаточно позитивный сигнал", - отметил спикер.

Создание постоянно действующих комиссий предусмотрено декретом №1, которым утверждены меры по содействию занятости населения. "Декрет позволил, наконец, сдвинуть дело с мертвой точки. Если раньше органы власти двигались в этом направлении, скажем так, на ощупь, то теперь у нас создана достаточно стройная система взаимодействия местных администраций, органов занятости, МВД, социальных служб, системы образования", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-