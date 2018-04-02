Андрейченко призвал депутатов поддержать в округах неравнодушных, готовых преобразить свою малую родину людей

2 апреля, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко призвал депутатов поддержать в своих округах неравнодушных, готовых преобразить малую родину людей. Об этом спикер заявил, открывая весеннюю сессию Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко обратил внимание, что в округах сосредоточен огромный потенциал, которым нужно правильно распорядиться. "У нас много неравнодушных людей, энтузиастов, желающих преобразить свою малую родину. Надо помочь им в благородном стремлении, особенно если речь идет о молодежи. Есть у нас и предприниматели, которые способны поддержать общественную инициативу по наведению порядка на земле и сохранению историко-культурного наследия", - убежден председатель Палаты представителей.

По его мнению, эти вопросы нужно учитывать и при планировании международной деятельности, ведь среди представителей белорусской диаспоры немало известных и влиятельных людей. "Смысл всей этой масштабной работы в том, чтобы все мы, независимо от возраста, профессии, достатка или места жительства, почувствовали себя причастными к судьбе своей родины. Именно общественная солидарность и народное единство - это важнейшее условие устойчивого развития любой страны", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

В повестку дня сегодняшнего заседания Палаты представителей было включено 9 вопросов. Депутаты приняли в первом чтении поправки к закону о транспортно-экспедиционной деятельности, об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. Кроме того, депутаты поддержали проект закона о производстве и обращении органической продукции, документ прошел первое чтение. Парламентарии ратифицировали ряд международных документов.-0-