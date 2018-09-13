Анфимов поручил изучить необходимость утепления 18-квартирного дома в Скиделе

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов во время личного приема граждан в Администрации Президента поручил изучить необходимость утепления 18-квартирного жилого дома в Скиделе при проведении капитального ремонта. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

К главе ведомства обратились минчане, которые выразили несогласие с объемом запланированных работ в доме в Скиделе, в котором проживает пожилая теща главы семьи. По их мнению, в проект необоснованно не включено утепление стен: зимой в квартирах холодно, сыро, стены прогреваются неравномерно, покрываются плесенью. До этого супружеская пара обращалась в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, но по-прежнему предусмотрен только ремонт стыков стеновых панелей.

Леонид Анфимов поручил создать комиссию из представителей центрального аппарата КГК, областного Комитета госконтроля, Минжилкомхоза, "Гродножилпроекта" и других специалистов, на месте разобраться в проблеме. Им предстоит провести обследование конструкций, помещений, встретиться с жильцами, выслушать их претензии. "После изучения ситуации можно будет сделать вывод о необходимости внесения корректировки в проектную документацию", - отметил Леонид Анфимов.

Сегодня на прием к главе контрольного ведомства обратились преимущественно столичные жители, хотя вопросы касались и других регионов республики. Речь шла о кредитовании строительства индивидуального жилья, отсутствии инфраструктуры на территории жилой застройки в Минском районе, оказании медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Минска и Минской области и др.

Все заявители ранее уже обращались в местные органы исполнительной власти, профильные министерства и ведомства, однако полученные ответы их не удовлетворили.-0-