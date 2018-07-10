Сегодня в 18.20 "Евроопт" разыграет 56-ю квартиру в Минске, сразу пять автомобилей и денежные призы! Главного счастливчика определит Наталья Цилинская!

Покупатели из всех уголков Беларуси по традиции с нетерпением ждут вторника – именно в этот день проходят розыгрыши очередных туров популярнейшей игры "Удача в придачу!" . Не исключение и грядущая неделя – сегодня, 10 июля, будут разыграны призы 76-го тура! Претендуют на призы игровые коды, полученные за покупки в магазинах “Евроопт“, “Бруснічка“, а также в онлайн-гипермаркетах “Е-доставка“ и “ГиперМолл“ на прошлой неделе!

Несомненно, удача сделает свой выбор! А поможет ей в этом выдающаяся белорусская спортсменка, заслуженный мастер спорта, восьмикратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года, а еще и мама четверых замечательных детей Наталья Цилинская! Ее легкая рука и обаятельная улыбка помогут назвать имена главных счастливчиков розыгрыша!

Увидеть розыгрыш своими глазами можно будет сегодня, 10 июля, в 18:20 в торгово-развлекательном центре “Е-Сити“ на улице Денисовской, 8 в Минске. Но тем, кто до столицы добраться не успеет, расстраиваться не стоит – шоу будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" , а также в официальных группах “Евроопт“ в социальных сетях. Так что следить за розыгрышем можно из любой точки мира!

Самому счастливому из игроков достанется шикарная квартира в новостройке на улице Ильянской, 10! И это будет уже 56-я квартира, которую “Евроопт“ разыграет среди своих покупателей! Этот престижный район, возможно, один из самых комфортных в Минске. Жить здесь удобно, красиво и интересно. Рядом – культурно-спортивный комплекс “Минск-Арена“, где проходят крупнейшие мероприятия столицы, водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... Между прочим, оценочная стоимость разыгрываемой квартиры – почти 125 тыс. рублей, или около $63 тыс. в эквиваленте. По-настоящему ценный приз!

Квартира удачи расположена в престижном районе столицы по улице Ильянская,10

А еще на этот раз будет не четыре, а шесть главных победителей! Ведь кроме квартиры разыгрываются сразу пять (!) стильных внедорожников “Ниссан Джук“ с автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,6 литра – идеальные семейные автомобили, которые подходят и для городской толчеи, и для вылазок на природу. Цена каждой машины – почти 36 тыс. рублей, или $18 тыс. в эквиваленте! И это будут уже 207-й, 208-й, 209-й, 210-й и 211-й автомобили, которые обретут своих владельцев благодаря игре, проводимой торговой сетью “Евроопт“!

Сегодня станут известны имена пяти счастливчиков – обладателей стильных "Ниссан Джук"!

И конечно же, более 20 тысяч денежных призов шикарным и приятным веером разлетятся по всей стране!

Проследить собственное участие в розыгрыше очень легко – на сайте evroopt.by размещен список всех зарегистрированных участников 76-го тура. Во время розыгрыша можно в режиме реального времени следить, не номера ли вашего игрового кода вынимаются из лототрона. А сразу после завершения трансляции розыгрыша там же будет опубликован список всех победителей 76-го тура!

Быть может, именно ваш игровой код окажется выигрышным!?

Приходите сегодня в ТРЦ “Е-Сити” на ул. Денисовской, 8 или смотрите розыгрыш в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и в официальных группах “Евроопт“ в социальных сетях! И, кто знает, быть может, в этот раз удача будет на вашей стороне?!