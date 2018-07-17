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Сегодня квартиру от "Евроопт" разыграет мастер по шахматам Анастасия Сорокина, также на кону 5 автомобилей и деньги! Начало в 18.20!

Общество 17.07.2018 | 08:56
Главный приз 77-го тура разыграет международный мастер по шахматам, восьмикратный победитель первенств Беларуси среди девушек - Анастасия Сорокина
Главный приз 77-го тура разыграет международный мастер по шахматам, восьмикратный победитель первенств Беларуси среди девушек - Анастасия Сорокина

Каждый вторник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает среди своих покупателей деньги, автомобили и квартиру в Минске! Сегодня, 17 июля, своих обладателей найдут призы 77-го тура, а участвовать в розыгрыше будут игровые коды за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", совершенные на прошлой неделе, с 9 по 15 июля.

По традиции главные призы разыграют известные персоны. Так, в студию игры заглянут телеведущая и актриса Светлана Боровская, первая вице-мисс конкурса "Королева весна-2018" Мария Соловьева, певица и телеведущая Ольга Сацюк, а также блогер и певица Валерия Яцкевич. А главный приз разыграет международный мастер по шахматам, тренер ФИДЕ, восьмикратный победитель первенств Республики Беларусь среди девушек Анастасия Сорокина!

Увидеть розыгрыш своими глазами можно будет в 18.20 в торгово-развлекательном центре "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8 в Минске. Также шоу будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" и в официальных группах "Евроопт" в социальных сетях. Так что следить за розыгрышем можно из любой точки мира!

Сегодня новоселов отыщет уже 57-я квартира от "Евроопт" – в престижном районе Минска, по ул.Ильянская, 10
Сегодня новоселов отыщет уже 57-я квартира от "Евроопт" – в престижном районе Минска, по ул.Ильянская, 10

Самому удачливому покупателю достанется квартира в престижном районе Минска! Кстати, уже 57-я, которая будет разыграна в игре "Удача в придачу!". Новостройка с квартирой находится по адресу ул.Ильянская, 10, а рядом - культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком и проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... Отличный вариант для комфортной и счастливой жизни! И даже если победитель не соберется сам переехать по новому адресу, жилье всегда можно сдавать в аренду или продать. Оценочная стоимость квартиры - почти 125 тыс. рублей, или около $63 тыс. в эквиваленте. Так что приз во всех смыслах ценный!

Еще пять покупателей выиграют новенькие внедорожники "Ниссан Джук"
Еще пять покупателей выиграют новенькие внедорожники "Ниссан Джук"

Также на кону сегодня пять модных и практичных кроссоверов "Ниссан Джук" с автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,6 литра - идеальные семейные автомобили, которые подходят и для городских поездок, и для вылазок на природу. Цена каждой машины - почти 36 тыс. рублей, или $18 тыс. в эквиваленте! И это уже 212-й, 213-й, 214-й, 215-й и 216-й автомобили, которые обретут своих владельцев благодаря игре, проводимой торговой сетью "Евроопт".

Кроме того, своих обладателей отыщут более 20 000 денежных призов!

Призы разыграют в минском "Е-Сити" – смотрите розыгрыш в прямом эфире или приходите прямо на Денисовскую, 8!
Призы разыграют в минском "Е-Сити" – смотрите розыгрыш в прямом эфире или приходите прямо на Денисовскую, 8!

Проследить собственное участие в розыгрыше очень легко - на сайте evroopt.by размещен список всех зарегистрированных участников 77-го тура. А после завершения трансляции розыгрыша там же будет опубликован список победителей!

Приходите сегодня в ТРЦ "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8 или смотрите розыгрыш в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и в официальных группах "Евроопт" в социальных сетях! И, кто знает, быть может, сегодня именно вам повезет выиграть автомобиль или квартиру в Минске?!

Быть может, именно ваш игровой код окажется выигрышным?!
Быть может, именно ваш игровой код окажется выигрышным?!

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