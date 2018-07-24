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Сегодня Георгий Колдун разыграет квартиру от "Евроопт", также своих обладателей найдут 5 автомобилей и деньги! Начало в 18.20!

Общество 24.07.2018 | 08:51
В гости к игре "Удача в придачу!" заглянет популярный белорусский певец и телеведущий - Георгий Колдун!
В гости к игре "Удача в придачу!" заглянет популярный белорусский певец и телеведущий - Георгий Колдун!

Удача не знает передышки! Всего лишь несколько дней назад победители 77-го тура игры "Удача в придачу!" от торговой сети "Евроопт" получили ключи от квартиры и автомобилей, разыгранных во вторник, а уже сегодня, 24 июля, состоится розыгрыш очередного тура игры, где своих обладателей снова найдут квартира в престижном районе Минска, 5 внедорожников и более 20 000 денежных призов!

Претендовать на призы 78-го тура игры "Удача в придачу!" будут игровые коды за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", совершенные с 16 по 22 июля включительно. В гости к игре в этот вторник по традиции заглянут известные персоны. Главный приз – просторную квартиру в Минске – разыграет популярный белорусский певец и телеведущий Георгий Колдун!

Увидеть розыгрыш своими глазами можно будет сегодня в 18:20 в торгово-развлекательном центре "Е-Сити" на ул. Денисовской, 8 в Минске. Также шоу будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" и в официальной группе "Евроопт" в социальных сетях. Так что следить за розыгрышем можно из любой точки мира!

Сегодня новоселов отыщет уже 58-я квартира от "Евроопт" – в престижном районе Минска, по ул.Ильянская, 10
Сегодня новоселов отыщет уже 58-я квартира от "Евроопт" – в престижном районе Минска, по ул.Ильянская, 10

Самому удачливому покупателю 78-го тура достанется квартира в престижном районе Минска! Кстати, уже 58-я, которая будет разыграна в игре "Удача в придачу!". Новостройка с квартирой находится по адресу ул.Ильянская, 10, а рядом - культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком и проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... Отличный вариант для комфортной и счастливой жизни! И даже если победитель не соберется сам переехать по новому адресу, жилье всегда можно сдавать в аренду или продать. Оценочная стоимость квартиры - около 125 тыс. рублей, или $63 тыс. в эквиваленте. Так что приз во всех смыслах ценный!

Крупно повезет в этот вторник и еще пяти покупателям, которые выиграют стильные кроссоверы "Хендэ Крета", с автоматической коробкой передач и стоимостью почти 34 тыс. рублей, или $17 тыс. в эквиваленте! Это будут уже 217-й, 218-й, 219-й, 220-й и 221-й автомобили, которые обретут своих владельцев благодаря игре, проводимой торговой сетью "Евроопт".

Еще пять покупателей выиграют новенькие "Хендэ Крета"
Еще пять покупателей выиграют новенькие "Хендэ Крета"

И, конечно, своих обладателей отыщут более 20 000 денежных призов!

Проследить собственное участие в розыгрыше очень легко – на сайте evroopt.by размещен список всех зарегистрированных участников 78-го тура. А после завершения трансляции розыгрыша там же будет опубликован список победителей!

Приходите в "Е-Сити" или смотрите розыгрыш в прямом эфире – и пусть ваш игровой код станет удачным в этот вторник!
Приходите в "Е-Сити" или смотрите розыгрыш в прямом эфире – и пусть ваш игровой код станет удачным в этот вторник!

Приходите в "Е-Сити" на ул. Денисовской, 8 или смотрите розыгрыш в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и в официальной группе "Евроопт" в социальных сетях! И, кто знает, быть может, сегодня именно вам посчастливится стать обладателем новенького автомобиля или квартиры в Минске?!

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