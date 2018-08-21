Сегодня Евгений Крыжановский разыграет 62-ю квартиру от "Евроопт", также обладателей найдут 5 автомобилей! Начало в 18.20!

Когда вы совершаете покупки? Среди недели или на выходных? А какой рукой берете с полки "товар удачи": левой или правой? Дисконтную карту отдаете кассиру в руки или кладете на кассу?
Нет никаких примет в игре
Но удача – вещь непредсказуемая, и, хотя приблизить ее можно, собрав сразу много игровых кодов, практика показывает, что выигрывают суперпризы и те участники, которые имеют всего один-единственный игровой код в течение тура.
Теперь давайте разберемся, почему все-таки стоит собирать игровые коды. Итак, самая обычная покупка в магазине для себя и своей семьи дает шанс выиграть квартиру в Минске или один из пяти стильных автомобилей.
Квартира, которая будет разыграна уже в этот вторник в 82-м туре игры от "Евроопт", находится в минском жилом комплексе "Променад" по адресу ул. Ильянская, 6. В непосредственной близости – "Минск-Арена", водохранилище Дрозды и множество удачливых соседей: квартиры в этом районе регулярно разыгрываются в игре
Кстати, определять нового хозяина минской квартиры будет заслуженный артист Республики Беларусь, художественный руководитель киностудии "Юморинка" Евгений Крыжановский. Евгений Анатольевич уже неоднократно приносил удачу участникам игры от "Евроопт", так что его рука – гарантированно счастливая!
Пятерка "Хендэ Крета" тоже не промах: новые, красивые, прямо из салона, с коробкой автомат. Владельцев этих автомобилей определят яркие и харизматичные участницы популярной группы Las Vegas, которые также порадуют зрителей мини-концертом!
Кроме того, во вторник, 21 августа, будут разыграны более 20 000 денежных призов. Какая многочисленная "армия" победителей появится в игре
На сайте
Загляните сегодня в "студию удачи" в минский ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8. А если приехать не получается – за розыгрышем можно наблюдать в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте
И, конечно, начинайте запасаться игровыми кодами следующего, 83-го, тура игры, который стартовал 20 августа! Любая из совершенных вами на этой неделе покупок в магазинах "Евроопт", "Бруснiчка" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" может 28 августа обернуться квартирой в Минске, стильным внедорожником или денежным призом!
Не откладывайте на потом возможность изменить жизнь к лучшему! И, кто знает, быть может, именно в эти дни вы совершите "ту самую покупку", о которой будете затем с удовольствием вспоминать, сжимая в руках ключи от авто или квартиры?
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