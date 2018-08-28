Сегодня квартиру в Минске от "Евроопт" разыграет победительница конкурса "Учитель года" Светлана Румянцева!

Еще древнегреческий историк Геродот говорил, что людям, решившимся действовать, обыкновенно бывают удачи. Что ж, если это не подтверждают столетия, прошедшие со времени высказывания, то точно доказывает игра
Так или иначе, не успели победители 82-го тура игры получить заветные ключи от своих призов и принять поздравления от всех родных и близких, а "Евроопт" вновь торопится осчастливить своих покупателей! Уже в этот вторник, 28 августа, победительница Республиканского конкурса профессионального мастерства "Учитель года — 2017" Светлана Румянцева разрешит интригу, кто же станет обладателем главного суперприза – минской квартиры в жилом комплексе "Променад" по адресу ул. Ильянская, 10. Согласитесь, о жилье в престижном районе, рядом с "Минск-Ареной" и водохранилищем Дрозды, да еще и стоимостью почти 122 тысячи рублей (что около 60 тысяч долларов в эквиваленте) мечтает каждый!
Кроме того, в этом туре гонцами Фортуны станут белорусская исполнительница индийских песен Светлана Агарвал, руководитель пресс-службы компании "Евроопт" Егор Хрусталев, а также Сергей Шостак, который выиграл квартиру в прошлом, 82-м, туре игры. Именно с их легкой руки будут определены имена очередных владельцев шикарных внедорожников! 5 стильных "Хендэ Крета", стоимостью почти 34 тысячи рублей каждый, отправятся в разные уголки Беларуси, чтобы радовать своих новых хозяев. Не забудем и про розыгрыш более 20 000 денежных призов. Можно с уверенностью заявить: счастливых победителей в
На сайте evroopt.by в разделе игры
Не забудьте, что отныне розыгрыши проходят в обновленной студии! Стильная, колоритная, в ярких цветах – теперь шоу от "Евроопт" стало еще эффектнее!
За розыгрышем можно наблюдать сегодня в минском ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8 или в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте
Тем временем игра продолжается! И все игровые коды, полученные вами на этой неделе за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснiчка" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", будут 4 сентября претендовать на призы 84-го тура – деньги, внедорожники и квартиру в Минске!
Смотрите розыгрыш сегодня, запасайтесь игровыми кодами для участия в следующем туре - и пускай вам обязательно повезет, как повезло уже огромному количеству участников игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"!
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