"Удача в придачу!" едет на гастроли! Розыгрыш 89-го тура игры "Удача в придачу!" пройдет сегодня в Могилеве!

Игра "Удача в придачу!" с "Евроопт" - это без преувеличения масштабный проект, объединяющий всю страну. Вот уже более чем два с половиной года призы, которые разыгрываются в этой игре, разлетаются по всем уголкам Беларуси. Не важно, где вы живете и чем занимаетесь, какой у вас возраст и семейное положение, не имеет значения, являетесь вы гражданином Республики Беларусь или иностранным гражданином. Если вы совершаете покупки в магазинах "Евроопт" или "Бруснiчка", а также в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл" - у вас есть все шансы встретиться с удачей!

Розыгрыш 89-го тура игры "Удача в придачу!" , вне всякого сомнения, войдет в историю игры. Поводов для этого есть несколько.

Во-первых, в этот раз розыгрыш состоится не, как обычно, во вторник, а в четверг - 11 октября. Участникам игры не стоит переживать: на призы этого тура будут претендовать все покупатели, которые собрали игровые коды в период с 1 по 7 октября - то есть за всю предыдущую неделю. Список всех участников розыгрыша и их игровые коды по традиции опубликованы на сайте evroopt.by .

Во-вторых, в этот раз игра "Удача в придачу!" отправилась на гастроли. В четверг, 11 октября, розыгрыш 89-го тура состоится в Могилеве - в самом центре города, в сквере у дома по ул. Ленинской, 38.

Розыгрыш 89-го тура игры будет особенным. Во-первых, он состоится не во вторник, а в четверг - 11 октября. Во-вторых, игра отправится на гастроли: розыгрыш примет город Могилев

Игра "Удача в придачу!" уже неоднократно выезжала с гастролями по стране: телемосты со студией розыгрыша проходили в таких городах, как Гомель, Брест, Борисов, Слоним, Речица, Рогачев, Новополоцк и других. Дважды розыгрыши проходили в Витебске в дни, когда город принимал международный фестиваль искусств "Славянский базар".

Вот и в Могилев игра, сплотившая всю страну, выехала неслучайно - с 10 по 12 октября тут проходит V Форум регионов Беларуси и России. Могилев стал первым нестоличным городом, который принял такое масштабное мероприятие. Игра "Удача в придачу!" уже давно сама стала своеобразным "форумом" удачи и побед для жителей всей страны, а потому не могла не присоединиться к столь важному для нашего государства событию.

"Евроопт" приглашает всех могилевчан обязательно присоединиться к "Удача в придачу!" и посетить площадку розыгрыша в сквере на Ленинской, 38. Кроме того, наблюдать за судьбой призов, которые будут разыгрываться в 89-м туре, можно с 18.20 в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также в прямой трансляции на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях.

"Удача в придачу!" объединяет всю страну. Сегодня в Могилеве определится обладатель минской квартиры! Играобъединяет всю страну. Сегодня в Могилеве определится обладатель минской квартиры!

Как всегда, призы запланированы внушительные, и прямо из Могилева они отправятся к своим обладателям по всей стране. Кому-то повезет по-крупному: суперпризом 89-го розыгрыша игры стала квартира в Минске, расположенная в удобном и развитом микрорайоне Сухарево по ул. Академика Карского, 8.

Поможет разыграть квартиру народный артист Беларуси, человек, известный не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, любимец публики, солист и бессменный руководитель легендарного ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко! Творчество Анатолия Ивановича действительно является культурной связующей нитью белорусов и россиян, а также других народов. Уже в этот четверг, 11 октября, народный артист передаст кому-то особенный привет из Могилева! Кстати, самую первую квартиру в игре "Удача в придачу!" также разыграл именно он.

Пять стильных автомобилей "Джили Атлас" отправятся колесить по дорогам нашей страны. Быть может, победители поедут на них в путешествие и за рубеж!

Еще пятеро счастливчиков по итогам розыгрыша 89-го тура игры станут обладателями новых стильных внедорожников "Джили Атлас". Причем сразу двум победителям свою удачу передадут жители Могилева – Сергей Гурков и Жанна Павлова, которым ранее посчастливилось выиграть квартиру и авто в игре "Удача в придачу!" . Как говорится, дома и стены помогают!

Один из внедорожников разыграет солистка группы "Аура" Юлия Быкова

Выездной розыгрыш игры будет особенно звездным! Владельцев "Джили Атлас" определят популярные артисты. Один из автомобилей разыграет Юлия Быкова - солистка группы "Аура", чья песня "Нам нужна победа" стала официальным гимном масштабного спортивного форума, проходившего в нашей стране, - чемпионата мира по хоккею 2014 года. Еще одной звездной гостьей розыгрыша станет заслуженная артистка Беларуси, обладательница многочисленных профессиональных премий и наград, королева эстрады Инна Афанасьева.

Также звездной гостьей розыгрыша станет заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева

Кстати, звездные гости игры, разыграв суперпризы, примут участие в гала-концерте "Мы разам!", который состоится в этот же день в 20.00 во Дворце спорта "Могилев" (ул. Гагарина, 1). Но встретиться с артистами вы сможете даже раньше, придя к 18.20 на розыгрыш 89-го тура игры "Удача в придачу!" по адресу улица Ленинская, 38!

Также участниками "звездного слета" розыгрыша станут любимые девчонками и мальчишками со всей страны Бонстики! 11 октября забавные персонажи специально заглянут на розыгрыш игры "Удача в придачу!" в Могилеве, чтобы подарить своим друзьям множество ярких положительных эмоций!

На розыгрыш в Могилеве заглянут любимцы девчонок и мальчишек со всей страны - Бонстики!

Кроме шести главных победителей, которым достанутся квартира и автомобили, в этот четверг более 20 000 покупателей магазинов "Евроопт" или "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" или "ГиперМолл" получат оповещения о выигрыше денежных призов. Призы разлетятся по всей стране - в "Удача в придачу!" играют и выигрывают жители всех регионов Беларуси!

Ну, а пока Могилев готовится к Форуму регионов, а игра "Удача в придачу!" мчится на гастроли - игра продолжается! 8 октября стартовал юбилейный, 90-й тур. Его розыгрыш пройдет в привычное время и в привычном месте - во вторник, 16 октября, в минском ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8.

Принимать участие в розыгрыше 90-го тура будут те покупатели магазинов "Евроопт" или "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" или "ГиперМолл", которые получат игровые коды на текущей неделе: с 8 по 14 октября. Условия игры остаются прежними: один игровой код начисляется за каждые 10 рублей в чеке, где присутствует хотя бы один "товар удачи", покупка должна быть оплачена с применением дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты.

Встретиться с удачей проще простого - игра "Удача в придачу!" доказывает это на протяжении вот уже 89 туров. Возможно, ваш звездный час настанет именно в Могилеве в четверг, 11 октября? Держите телефоны наготове: быть может, сегодня вечером наступит ваш черед на всю страну кричать: "Ура!"

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