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"Удача в придачу!" едет на гастроли! Розыгрыш 89-го тура игры "Удача в придачу!" пройдет сегодня в Могилеве!
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"Удача в придачу!" едет на гастроли! Розыгрыш 89-го тура игры "Удача в придачу!" пройдет сегодня в Могилеве!

Общество 11.10.2018 | 08:50
Столичную квартиру сегодня разыграет народный артист Беларуси, солист и руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко!
Столичную квартиру сегодня разыграет народный артист Беларуси, солист и руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко!

Игра "Удача в придачу!" с "Евроопт" - это без преувеличения масштабный проект, объединяющий всю страну. Вот уже более чем два с половиной года призы, которые разыгрываются в этой игре, разлетаются по всем уголкам Беларуси. Не важно, где вы живете и чем занимаетесь, какой у вас возраст и семейное положение, не имеет значения, являетесь вы гражданином Республики Беларусь или иностранным гражданином. Если вы совершаете покупки в магазинах "Евроопт" или "Бруснiчка", а также в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл" - у вас есть все шансы встретиться с удачей!

Розыгрыш 89-го тура игры "Удача в придачу!", вне всякого сомнения, войдет в историю игры. Поводов для этого есть несколько.

Во-первых, в этот раз розыгрыш состоится не, как обычно, во вторник, а в четверг - 11 октября. Участникам игры не стоит переживать: на призы этого тура будут претендовать все покупатели, которые собрали игровые коды в период с 1 по 7 октября - то есть за всю предыдущую неделю. Список всех участников розыгрыша и их игровые коды по традиции опубликованы на сайте evroopt.by.

Во-вторых, в этот раз игра "Удача в придачу!" отправилась на гастроли. В четверг, 11 октября, розыгрыш 89-го тура состоится в Могилеве - в самом центре города, в сквере у дома по ул. Ленинской, 38.

Розыгрыш 89-го тура игры будет особенным. Во-первых, он состоится не во вторник, а в четверг - 11 октября. Во-вторых, игра отправится на гастроли: розыгрыш примет город Могилев
Розыгрыш 89-го тура игры будет особенным. Во-первых, он состоится не во вторник, а в четверг - 11 октября. Во-вторых, игра отправится на гастроли: розыгрыш примет город Могилев

Игра "Удача в придачу!" уже неоднократно выезжала с гастролями по стране: телемосты со студией розыгрыша проходили в таких городах, как Гомель, Брест, Борисов, Слоним, Речица, Рогачев, Новополоцк и других. Дважды розыгрыши проходили в Витебске в дни, когда город принимал международный фестиваль искусств "Славянский базар".

Вот и в Могилев игра, сплотившая всю страну, выехала неслучайно - с 10 по 12 октября тут проходит V Форум регионов Беларуси и России. Могилев стал первым нестоличным городом, который принял такое масштабное мероприятие. Игра "Удача в придачу!" уже давно сама стала своеобразным "форумом" удачи и побед для жителей всей страны, а потому не могла не присоединиться к столь важному для нашего государства событию.

"Евроопт" приглашает всех могилевчан обязательно присоединиться к "Удача в придачу!" и посетить площадку розыгрыша в сквере на Ленинской, 38. Кроме того, наблюдать за судьбой призов, которые будут разыгрываться в 89-м туре, можно с 18.20 в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также в прямой трансляции на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях.

Игра <noindex><a href="http://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удача в придачу!"</a></noindex> объединяет всю страну. Сегодня в Могилеве определится обладатель минской квартиры!
Игра "Удача в придачу!" объединяет всю страну. Сегодня в Могилеве определится обладатель минской квартиры!

Как всегда, призы запланированы внушительные, и прямо из Могилева они отправятся к своим обладателям по всей стране. Кому-то повезет по-крупному: суперпризом 89-го розыгрыша игры стала квартира в Минске, расположенная в удобном и развитом микрорайоне Сухарево по ул. Академика Карского, 8.

Поможет разыграть квартиру народный артист Беларуси, человек, известный не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, любимец публики, солист и бессменный руководитель легендарного ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко! Творчество Анатолия Ивановича действительно является культурной связующей нитью белорусов и россиян, а также других народов. Уже в этот четверг, 11 октября, народный артист передаст кому-то особенный привет из Могилева! Кстати, самую первую квартиру в игре "Удача в придачу!" также разыграл именно он.

Пять стильных автомобилей "Джили Атлас" отправятся колесить по дорогам нашей страны. Быть может, победители поедут на них в путешествие и за рубеж!
Пять стильных автомобилей "Джили Атлас" отправятся колесить по дорогам нашей страны. Быть может, победители поедут на них в путешествие и за рубеж!

Еще пятеро счастливчиков по итогам розыгрыша 89-го тура игры станут обладателями новых стильных внедорожников "Джили Атлас". Причем сразу двум победителям свою удачу передадут жители Могилева – Сергей Гурков и Жанна Павлова, которым ранее посчастливилось выиграть квартиру и авто в игре "Удача в придачу!". Как говорится, дома и стены помогают!

Один из внедорожников разыграет солистка группы "Аура" Юлия Быкова
Один из внедорожников разыграет солистка группы "Аура" Юлия Быкова

Выездной розыгрыш игры будет особенно звездным! Владельцев "Джили Атлас" определят популярные артисты. Один из автомобилей разыграет Юлия Быкова - солистка группы "Аура", чья песня "Нам нужна победа" стала официальным гимном масштабного спортивного форума, проходившего в нашей стране, - чемпионата мира по хоккею 2014 года. Еще одной звездной гостьей розыгрыша станет заслуженная артистка Беларуси, обладательница многочисленных профессиональных премий и наград, королева эстрады Инна Афанасьева.

Также звездной гостьей розыгрыша станет заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева
Также звездной гостьей розыгрыша станет заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева

Кстати, звездные гости игры, разыграв суперпризы, примут участие в гала-концерте "Мы разам!", который состоится в этот же день в 20.00 во Дворце спорта "Могилев" (ул. Гагарина, 1). Но встретиться с артистами вы сможете даже раньше, придя к 18.20 на розыгрыш 89-го тура игры "Удача в придачу!" по адресу улица Ленинская, 38!

Также участниками "звездного слета" розыгрыша станут любимые девчонками и мальчишками со всей страны Бонстики! 11 октября забавные персонажи специально заглянут на розыгрыш игры "Удача в придачу!" в Могилеве, чтобы подарить своим друзьям множество ярких положительных эмоций!

На розыгрыш в Могилеве заглянут любимцы девчонок и мальчишек со всей страны - Бонстики!
На розыгрыш в Могилеве заглянут любимцы девчонок и мальчишек со всей страны - Бонстики!

Кроме шести главных победителей, которым достанутся квартира и автомобили, в этот четверг более 20 000 покупателей магазинов "Евроопт" или "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" или "ГиперМолл" получат оповещения о выигрыше денежных призов. Призы разлетятся по всей стране - в "Удача в придачу!" играют и выигрывают жители всех регионов Беларуси!

Ну, а пока Могилев готовится к Форуму регионов, а игра "Удача в придачу!" мчится на гастроли - игра продолжается! 8 октября стартовал юбилейный, 90-й тур. Его розыгрыш пройдет в привычное время и в привычном месте - во вторник, 16 октября, в минском ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8.

Принимать участие в розыгрыше 90-го тура будут те покупатели магазинов "Евроопт" или "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" или "ГиперМолл", которые получат игровые коды на текущей неделе: с 8 по 14 октября. Условия игры остаются прежними: один игровой код начисляется за каждые 10 рублей в чеке, где присутствует хотя бы один "товар удачи", покупка должна быть оплачена с применением дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты.

Встретиться с удачей проще простого - игра "Удача в придачу!" доказывает это на протяжении вот уже 89 туров. Возможно, ваш звездный час настанет именно в Могилеве в четверг, 11 октября? Держите телефоны наготове: быть может, сегодня вечером наступит ваш черед на всю страну кричать: "Ура!"

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