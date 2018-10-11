"Удача в придачу!" едет на гастроли! Розыгрыш 89-го тура игры "Удача в придачу!" пройдет сегодня в Могилеве!

Игра
Розыгрыш 89-го тура игры
Во-первых, в этот раз розыгрыш состоится не, как обычно, во вторник, а в четверг - 11 октября. Участникам игры не стоит переживать: на призы этого тура будут претендовать все покупатели, которые собрали игровые коды в период с 1 по 7 октября - то есть за всю предыдущую неделю. Список всех участников розыгрыша и их игровые коды по традиции опубликованы на сайте
Во-вторых, в этот раз игра
Игра
Вот и в Могилев игра, сплотившая всю страну, выехала неслучайно - с 10 по 12 октября тут проходит V Форум регионов Беларуси и России. Могилев стал первым нестоличным городом, который принял такое масштабное мероприятие. Игра
"Евроопт" приглашает всех могилевчан обязательно присоединиться к
Как всегда, призы запланированы внушительные, и прямо из Могилева они отправятся к своим обладателям по всей стране. Кому-то повезет по-крупному: суперпризом 89-го розыгрыша игры стала квартира в Минске, расположенная в удобном и развитом микрорайоне Сухарево по ул. Академика Карского, 8.
Поможет разыграть квартиру народный артист Беларуси, человек, известный не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, любимец публики, солист и бессменный руководитель легендарного ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко! Творчество Анатолия Ивановича действительно является культурной связующей нитью белорусов и россиян, а также других народов. Уже в этот четверг, 11 октября, народный артист передаст кому-то особенный привет из Могилева! Кстати, самую первую квартиру в игре "Удача в придачу!" также разыграл именно он.
Еще пятеро счастливчиков по итогам розыгрыша 89-го тура игры станут обладателями новых стильных внедорожников "Джили Атлас". Причем сразу двум победителям свою удачу передадут жители Могилева – Сергей Гурков и Жанна Павлова, которым ранее посчастливилось выиграть квартиру и авто в игре
Выездной розыгрыш игры будет особенно звездным! Владельцев "Джили Атлас" определят популярные артисты. Один из автомобилей разыграет Юлия Быкова - солистка группы "Аура", чья песня "Нам нужна победа" стала официальным гимном масштабного спортивного форума, проходившего в нашей стране, - чемпионата мира по хоккею 2014 года. Еще одной звездной гостьей розыгрыша станет заслуженная артистка Беларуси, обладательница многочисленных профессиональных премий и наград, королева эстрады Инна Афанасьева.
Кстати, звездные гости игры, разыграв суперпризы, примут участие в гала-концерте "Мы разам!", который состоится в этот же день в 20.00 во Дворце спорта "Могилев" (ул. Гагарина, 1). Но встретиться с артистами вы сможете даже раньше, придя к 18.20 на розыгрыш 89-го тура игры
Также участниками "звездного слета" розыгрыша станут любимые девчонками и мальчишками со всей страны Бонстики! 11 октября забавные персонажи специально заглянут на розыгрыш игры
Кроме шести главных победителей, которым достанутся квартира и автомобили, в этот четверг более 20 000 покупателей магазинов "Евроопт" или "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" или "ГиперМолл" получат оповещения о выигрыше денежных призов. Призы разлетятся по всей стране - в
Ну, а пока Могилев готовится к Форуму регионов, а игра
Принимать участие в розыгрыше 90-го тура будут те покупатели магазинов "Евроопт" или "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" или "ГиперМолл", которые получат игровые коды на текущей неделе: с 8 по 14 октября. Условия игры остаются прежними: один игровой код начисляется за каждые 10 рублей в чеке, где присутствует хотя бы один "товар удачи", покупка должна быть оплачена с применением дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты.
Встретиться с удачей проще простого - игра
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