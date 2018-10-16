Удача - тоже женщина! Сегодня призы от "Евроопт" разыграют звездные многодетные мамы - Лариса Грибалева и Наталья Цилинская!

День матери в нашей стране отпраздновали в воскресенье, но, согласитесь, такой чудесный праздник явно стоит того, чтобы продлить его еще хотя бы на несколько дней. Вот и розыгрыш призов юбилейного, 90-го, тура игры
И это тем более логично, учитывая то, что участвовать в розыгрыше призов будут игровые коды, полученные за покупки с 8 по 14 октября. А значит, немалое их количество было начислено и за приятные сюрпризы, приобретенные к празднику для наших любимых мам в магазинах "Евроопт", "Бруснiчка" или в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", где в это время проводились специальные акции.
В день праздника эти покупки принесли много ярких и положительных эмоций нашим близким! А уже сегодня каждая из них может стать еще и необыкновенно удачной! В этот вторник в столичном "Е-сити" на ул. Денисовской, 8 среди покупателей минувшей недели будут разыграны квартира в новостройке Минска, 5 семейных внедорожников "Джили Атлас" и более 20 000 денежных призов!
Удачу участникам игры будут приносить известные белорусские персоны, которым самая важная роль женщины известна не понаслышке, - певица, телеведущая, актриса, заслуженная артистка Беларуси, мама троих детей Лариса Грибалева и белорусская велогонщица, заслуженный мастер спорта, мама четверых детей Наталья Цилинская.
Согласитесь, какой семье не пригодится квартира в Минске? Тем более такой отличный вариант! Просторная и светлая квартира расположена в столичном микрорайоне Сухарево по улице Академика Карского, 8. Инфраструктура района, где находится "дом удачи", удовлетворяет все потребности современного горожанина: здесь и школы, и новая поликлиника, и развитое транспортное сообщение, и крупнейший гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2 совсем неподалеку. К слову, и стоимость у квартиры очень даже солидная - почти 118 тыс. рублей!
Всегда кстати для любой семьи и практичный внедорожник, на котором удобно путешествовать с детьми по городу и за его пределами. А сегодня таких автомобилей разыграют сразу пять! Это будут стильные "Джили Атлас" с автоматической коробкой передач и стоимостью 40 000 рублей каждый!
И, конечно, не стоит забывать о более 20 000 денежных призов, которые найдут своих обладателей 16 октября!
Приходите сегодня к 18.20 в минский ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8 - и увидите все своими глазами! А если заглянуть в студию игры "Удача в придачу!" не получается, присоединяйтесь к розыгрышу в прямом эфире на телеканале ОНТ, на сайте
На сайте
И, конечно, запасайтесь игровыми кодами нового тура, который стартовал в понедельник. В следующий вторник, 23 октября, будут разыграны еще одна столичная квартира, пятерка великолепных авто и деньги! Прекрасный повод, чтобы заглянуть на этой неделе в магазины "Евроопт", "Брусничка" или на сайты онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл".
Игровой код вы получите за каждые 10 рублей в чеке, где присутствует хотя бы один "товар удачи". Главное, не забудьте использовать при оплате дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту. Даже один игровой код может стать удачным, а чем больше их - тем больше шансов на успех!
Смотрите розыгрыш призов в этот вторник, запасайтесь игровыми кодами следующего тура - и пускай каждая ваша покупка будет удачной!
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