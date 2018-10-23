Сегодня квартиру от "Евроопт" разыграет известный пианист Ростислав Кример! Розыгрыш начнется в 18.20!

Уже почти три года игра "Удача в придачу!" исполняет мечты своих участников, разыгрывая среди покупателей "Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл" ценные призы! Всего за это время своих обладателей нашли уже 70 столичных квартир и 281 новенький автомобиль, а также около 2,5 млн других призов! При этом каждый розыгрыш становится не только судьбоносной встречей с фортуной, но и ярким, зажигательным праздником с участием звезд – в сфере музыки, спорта, кино, театра и балета.

В этот вторник, 23 октября, в столичном "Е-сити" на ул. Денисовской, 8 определят победителей 91-го тура игры "Удача в придачу!" . Среди покупателей, получивших игровые коды за свои покупки на прошлой неделе, будут разыграны квартира в Минске, 5 новеньких внедорожников "Джили Атлас" и более 20 000 денежных призов! Следить за розыгрышем можно в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало в 18.20!

Но лучше приходите прямо в "Е-сити" - быть может, так удача скорее вас заметит? Тем более что гостями розыгрыша станут известные персоны! Квартиру в Минске разыграет белорусский пианист, главный дирижер, художественный руководитель камерного оркестра East-West Chamber Orchestra, а также художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета и звездный посол II Европейских игр 2019 года - Ростислав Кример!

Самому удачливому покупателю сегодня достанется квартира в минской новостройке!

Шикарный приз достанется одному из покупателей минувшей недели! Просторная и светлая квартира расположена в столичном микрорайоне Сухарево по улице Академика Карского, 8. Инфраструктура района, где находится "дом удачи", удовлетворяет все потребности современного горожанина: здесь и детские сады, и школы, и поликлиника, и развитое транспортное сообщение, и крупнейший гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2 совсем неподалеку. К слову, стоимость у квартиры тоже внушительная – более 117 тыс. рублей!

Еще пяти покупателям предстоит сесть за руль новеньких внедорожников "Джили Атлас"!

Пятерка стильных и надежных внедорожников "Джили Атлас" универсального черного цвета, с автоматической коробкой передач и стоимостью 41 тыс. рублей каждый также найдет своих обладателей среди участников игры, совершивших покупки на минувшей неделе. А помогут определить счастливчиков главная победительница 90-го тура игры Юлия Либик, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств Владимир Прокопцов, а также лидер группы "Дядя Ваня", певец и шоумен Иван Вабищевич!

Также 23 октября будет разыграно более 20 000 денежных призов!

На сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" опубликован список всех зарегистрированных участников 91-го тура и их игровых кодов. А после того, как розыгрыш состоится, здесь же будет размещен список всех его победителей. Также в этом разделе можно подробнее узнать об игре, призах и победителях прошлых туров.

"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка" и "ГиперМолл" … Удачной может стать любая ваша покупка!

И - начинайте собирать игровые коды нового тура! В следующий вторник, 30 октября, будут разыграны еще одна столичная квартира, пятерка великолепных авто и деньги! Отличный повод, чтобы заглянуть на этой неделе в магазины "Евроопт", "Бруснічка" или на сайты онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл".

Игровой код вы получите за каждые 10 рублей в чеке, в котором присутствует хотя бы один "товар удачи". Главное, не забудьте использовать при оплате дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту. Даже один игровой код может стать удачным, а чем больше их – тем больше шансов на успех!

Смотрите розыгрыш призов сегодня, запасайтесь игровыми кодами нового тура – и пускай каждая ваша покупка будет удачной!

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