Анонс 92-го тура

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В России автобус столкнулся с внедорожником, пострадали 24 человека
10:50
В мире
В Китае открыли самый длинный морской мост в мире
10:46
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10:46
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Автомобиль в Гомеле на переходе сбил подростка
10:41
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Китай построит мощнейший в мире коллайдер к 2030 году
10:40
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Центр реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере создан в Беларуси
10:39
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В Беларуси замедлился рост озимых культур из-за сухой погоды
10:35
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10:27
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"Беларусьфильм" представит новые ленты на "Лістападзе-2018"
10:27
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Потерпевший крушение в Тайване поезд превысил скорость
10:23
В мире
В Гомель доставят ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской
10:20
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10:15
Экономика
Сбежавший из тюрьмы преступник ранил в Стамбуле 11 человек
10:15
В мире
МАРТ снизил цену на природный газ для производителей сахара
10:06
Экономика
Электроэнергию по льготным тарифам в январе-сентябре оплачивали почти 84% белорусов
10:06
Общество
На Форуме регионов Беларуси и Украины обсудят развитие речного судоходства
10:02
Экономика
Брифинг об изменениях в Банковском кодексе Беларуси состоится в БЕЛТА 25 октября
09:46
Экономика
Нацбанк намерен запустить в Беларуси сервис мгновенных платежей в 2019 году
09:45
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Новости рубрики Общество
Международный форум женщин-лидеров пройдет в Минске
10:56
Сегодня квартиру от "Евроопт" разыграет известный пианист Ростислав Кример! Розыгрыш начнется в 18.20!
09:00
Авиарейс из Таллина прибудет в Минск с трехчасовым опозданием
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Сильный ветер - оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси по 25 октября
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Картина дня: дедлайн сельхозработ, неделя выходных в мае и кабан на балконе
07:00
Памятный знак к 55-летию студотрядовского движения и 100-летию ВЛКСМ появится на территории БНТУ
21:04
Победителей исторической олимпиады школьников СГ определят в Новосибирске
20:18
Сотрудничество стран СНГ в сфере правопорядка и безопасности обсудят в Ростове-на-Дону 25 октября
20:01
Волонтеры стран СНГ обменяются опытом работы на международном молодежном форуме в Баку
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На Мозырский НПЗ доставили партию итальянских агрегатов для комплекса гидрокрекинга
"Могилевлифтмаш" и российская компания "НЛМ" подписали контракт на 500 млн российских рублей
Производственная база Витебского плодоовощного комбината продана инвестору почти за Br4 млн
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Упрощение процедуры госрегистрации и снятия с учета автомобилей
Постановление принято в соответствии с законом от 5 января 2008 года "О дорожном движении" и вступает в силу через три месяца после официального опубликования.
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От агроусадьбы до встречи с одаренной молодежью - итоги поездки Лукашенко в Гродно
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Макей: Беларусь стремится укреплять международный мир и безопасность на основе диалога и взаимопонимания
Военный комитет ОДКБ рассмотрит меры по укреплению коллективной безопасности
Беларусь рассчитывает на активизацию межпарламентского сотрудничества с Италией - Щеткина
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Центр реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере создан в Беларуси
В Беларуси замедлился рост озимых культур из-за сухой погоды
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В Чечерске пьяный водитель врезался в автомобиль милиции и попытался скрыться
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У белорусского рынка корпоративных облигаций большое будущее
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Часы по-швейцарски, или Как бренд "Луч" получил второе дыхание
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ГОЛовокружение от успехов, или Игра не в футбол Кокорина и Мамаева
Мнения
Александр Шумилин
Система прогнозирования позволит Беларуси определить перспективные сектора экономики
Комментарии
Трудовой подвиг белорусов в 1943-1950 годах представят через призму архивных документов
Спорт
Минское "Динамо" уступило "Барысу", проиграв 9-й матч подряд в КХЛ
Белорусский борец Иван Янковский завоевал серебро на ЧМ в Будапеште
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Японский космический аппарат с белорусскими экранами отправился изучать Меркурий
На стиле: обзор геймерского ноутбука ASUS ROG Zephyrus M
В Стамбуле запустили вторую беспилотную ветку метро
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"Мужчинам вход запрещен!" - Гомельский драмтеатр готовит премьеру
Внеконкурсная документальная программа "Лiстапада" включает фильмы с яркой фестивальной историей
В мире
В России автобус столкнулся с внедорожником, пострадали 24 человека
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Китай построит мощнейший в мире коллайдер к 2030 году
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NASA нашла айсберг идеальной прямоугольной формы
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Что изменится в системе государственных закупок
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Андрей Молчан,
Дмитрий Калистратов,
Вадим Заборонок,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый
25 июля
Об увеличении срока безвизового пребывания для иностранцев в Беларуси
Брифинг
Ольга Луговская,
Олег Соболев,
Юлианна Крюк
10 июля
Партнерская проверка результатов стресс-тестов Белорусской АЭС и дальнейшие шаги
Брифинг
Олег Токун,
Жанна Попучеева
27 апреля
О порядке оплаты услуг ЖКУ не занятыми в экономике трудоспособными гражданами
Брифинг
Ольга Илюкевич
6 апреля
О новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц
Все круглые столы
Круглый стол
Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук
1 октября
Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Круглый стол
Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая
27 сентября
Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович
12 сентября
Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе
Круглый стол
Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович
30 августа
Медицинская этика. Теория и практика
Круглый стол
Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак
17 августа
Какие реформы нужны туристической отрасли
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
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Сергей Шаблыко,
Надежда Анисовец,
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6 ноября, 11:00
Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами
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Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский
Проходит сейчас
Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года
Пресс-конференция
Анатолий Котов,
Сергей Шаблыко,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда
6 ноября, 11:00
Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами
Брифинг
25 октября, 14:30
Новации Банковского кодекса Беларуси: усиление защиты интересов граждан, совершенствование деятельности банков и НКФО
Онлайн-конференция
Андрей Ковалевский
25 октября, 11:00
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Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду
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Правильный градус: законы «разогрева»
Котел взаимных претензий
Псориаз – не клеймо
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Экономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
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