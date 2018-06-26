Сегодня в 18.20 в прямом эфире ОНТ "Евроопт" разыграет 54-ю квартиру в Минске, три автомобиля и деньги! В гостях - Полина Смолова и Эдуард Малофеев!

Сегодня вторник – день, которого участники игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" ждали целую неделю! Ведь именно сегодня в столичном "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8 будут разыграны призы 74-го тура. Своих обладателей отыщут более 30 000 денежных призов, три новеньких внедорожника "Хендэ Крета" и – квартира в престижном районе Минска!

По традиции гостями игры станут известные персоны! Так, на розыгрыш заглянут обладательница Гран-при "Славянского базара", участница "Евровидения", очаровательная и талантливая Полина Смолова и белорусский певец с уникальной восточной харизмой Шир Чарыев. Также звездным гостем игры станет легендарный советский футболист и тренер - Эдуард Малофеев, что особенно актуально в эти дни, когда многие с интересом следят за чемпионатом мира по футболу!

Сегодня своих новоселов отыщет уже 54-я квартира от "Евроопт" в престижном районе Минска!

Самому удачливому покупателю достанется квартира в престижном районе Минска! Кстати, уже 54-я, которая будет разыграна в игре "Удача в придачу!" . Новостройка находится по адресу ул.Ильянская, 6, а рядом - культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком и проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... Отличный вариант для комфортной и счастливой жизни! И даже если победитель сам не соберется переехать по новому адресу, жилье всегда можно сдавать в аренду или продать. Оценочная стоимость квартиры - около 116 тыс. рублей, или почти $60 тыс. в эквиваленте. Так что за этот приз действительно стоит побороться!

Также на кону в этот вторник три стильных и надежных кроссовера "Хендэ Крета", стоимостью почти 34 тыс. рублей, или около $17 тыс., каждый. И это уже 201-й, 202-й и 203-й (!) автомобили, которые найдут своих владельцев в игре от "Евроопт".

Также участников 74-го тура ждут три стильных внедорожника "Хендэ Крета". Смотрите розыгрыш в прямом эфире или приходите в "Е-Сити"!

И, конечно, своих обладателей в этот вторник отыщут более 30 000 денежных призов!

Традиционно увидеть, как разыгрываются призы от "Евроопт", можно, не только заглянув в "Е-Сити", но и из любой удобной вам точки страны и мира – в прямом эфире телеканала ОНТ и на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" . Начало в 18.20 – не пропустите!

Также розыгрыш будет транслироваться в официальной группе "Евроопт" в социальных сетях "ВКонтакте" , "Фейсбук" и "Одноклассники" .

Список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша денег, автомобилей и квартиры уже можно найти на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!". А через некоторое время после эфира там же будет размещен список всех победителей 74-го тура.

Приходите в "Е-Сити" или смотрите розыгрыш в прямом эфире! И, кто знает, быть может, сегодня удача улыбнется именно вам?!