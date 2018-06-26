Сегодня в 18.20 в прямом эфире ОНТ "Евроопт" разыграет 54-ю квартиру в Минске, три автомобиля и деньги! В гостях - Полина Смолова и Эдуард Малофеев!

Сегодня вторник – день, которого участники игры
По традиции гостями игры станут известные персоны! Так, на розыгрыш заглянут обладательница Гран-при "Славянского базара", участница "Евровидения", очаровательная и талантливая Полина Смолова и белорусский певец с уникальной восточной харизмой Шир Чарыев. Также звездным гостем игры станет легендарный советский футболист и тренер - Эдуард Малофеев, что особенно актуально в эти дни, когда многие с интересом следят за чемпионатом мира по футболу!
Самому удачливому покупателю достанется квартира в престижном районе Минска! Кстати, уже 54-я, которая будет разыграна в игре
Также на кону в этот вторник три стильных и надежных кроссовера "Хендэ Крета", стоимостью почти 34 тыс. рублей, или около $17 тыс., каждый. И это уже 201-й, 202-й и 203-й (!) автомобили, которые найдут своих владельцев в игре от "Евроопт".
И, конечно, своих обладателей в этот вторник отыщут более 30 000 денежных призов!
Традиционно увидеть, как разыгрываются призы от "Евроопт", можно, не только заглянув в "Е-Сити", но и из любой удобной вам точки страны и мира – в прямом эфире телеканала ОНТ и на сайте evroopt.by в разделе игры
Также розыгрыш будет транслироваться в официальной группе "Евроопт" в социальных сетях
Список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша денег, автомобилей и квартиры уже можно найти на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!". А через некоторое время после эфира там же будет размещен список всех победителей 74-го тура.
Приходите в "Е-Сити" или смотрите розыгрыш в прямом эфире! И, кто знает, быть может, сегодня удача улыбнется именно вам?!
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3226 BYN
|2.325 BYN
|2.331 BYN
|USD
|1.9948 BYN
|1.988 BYN
|1.993 BYN
|RUB
|3.1677 BYN
|3.16 BYN
|3.17 BYN