Сегодня в 18.20 в прямом эфире ОНТ "Евроопт" разыграет 55-ю квартиру в Минске, три автомобиля и денежные призы! Главного счастливчика определит Александр Глеб!

Каждую неделю игра "Удача в придачу!" делает счастливыми тысячи покупателей из разных уголков страны. Ведь в каждом туре на кону – столичная квартира, три автомобиля и множество денежных призов, которые разыгрываются среди тех, кто совершает покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл"!

И уже сегодня, 4 июля, фортуна определит, кто же станет победителями 75-го тура игры! А поможет ей это сделать любимец публики, первый белорусский футболист, сыгравший в финале Лиги чемпионов, легендарный полузащитник Александр Глеб! Он определит выигрышный игровой код, обладателю которого достанется квартира – таким интересным гостем отмечает "Евроопт" проходящее в эти дни мировое футбольное первенство! И кто знает, возможно, с легкой руки звезды отечественного спорта именно вам улыбнется удача?

Увидеть розыгрыш своими глазами можно уже сегодня в 18:20 в торгово-развлекательном центре "Е-Сити" на улице Денисовской, 8 в Минске. И для тех, кто не сумеет в это время попасть на съемки, будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" , а также в официальных группах "Евроопт" в социальных сетях. Следить за розыгрышем можно из любой точки мира!

Самому счастливому из игроков достанется шикарная квартира в новостройке на улице Ильянской, 6! Это будет уже 55-я квартира, которую "Евроопт" разыграет среди своих покупателей! Рядышком, что называется, рукой подать – культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", где проходят крупнейшие мероприятия столицы, водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... Это действительно лучший вариант для комфортной и счастливой жизни! Да и стоимость призовой квартиры очень солидная – около 116 тыс. рублей, или почти $60 тыс. в эквиваленте. Так что это приз, за который действительно стоит побороться!

Уже сегодня новоселов отыщет уже 55-я квартира от "Евроопт" в престижном районе Минска!

А еще среди главных призов 75-го тура – три красавца-внедорожника, стильные и стремительные "Хёндэ Крета"! Автомобили, которые сочетают в себе стиль и комфорт городской жизни, смелость в покорении лесных дорог и полевых троп и простор настоящего семейного перевозчика! Стоимость каждого кроссовера – почти 34 тыс. рублей, или $17 тыс. в эквиваленте! И это будут уже 204-й, 205-й и 206-й автомобили, которые обретут своих владельцев благодаря игре от торговой сети "Евроопт"!

… А трех счастливчиков ожидают красавцы-внедорожники "Хёндэ Крета"

Также своих обладателей в среду найдут свыше 30 тысяч денежных призов!

Прозрачность участия в игре "Удача в придачу!" беспрецедентная – еще в понедельник, 2 июля, на сайте evroopt.by был размещен список всех зарегистрированных участников 75-го тура. Сегодня, сразу после завершения трансляции розыгрыша, там же будет опубликован список всех победителей тура.

… Быть может, уже сегодня звонок удачи раздастся именно в вашем доме!

Приходите в ТРЦ "Е-Сити" или смотрите розыгрыш в прямом эфире! И, кто знает, быть может, сегодня удача улыбнется именно вам?!