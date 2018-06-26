Антикоррупционные комиссии на предприятиях обладают значительным потенциалом - Конюк

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антикоррупционные комиссии на крупных предприятиях, в учреждениях обладают значительным потенциалом, заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" , сообщает БЕЛТА.

"Комиссии по противодействию коррупции в республиканских органах госуправления обладают значительным потенциалом, он далеко не исчерпан. Мы постоянно обращаем внимание руководителей на необходимость более активно использовать этот инструмент. Главное - исключить формализм", - сказал Александр Конюк.

По его словам, очень важен личностный состав таких комиссий - чтобы в них были профессионалы. "Такие люди есть, нередко - бывшие работники прокуратуры, КГБ, МВД, других силовых структур. Они знают, что и как делать, хотя результаты этой работы не всегда выходят на поверхность", - добавил генпрокурор.

С начала года к уголовной ответственности привлечены более 400 руководителей и должностных лиц, в том числе занимавших ответственное положение. При этом удельный вес учтенных коррупционных преступлений в структуре всей преступности ежегодно не превышает 2-3%.

В 2017 году учтено 1 885 коррупционных преступлений - на 18,3% больше, чем годом ранее. За 5 месяцев 2018 года - почти вдвое больше, чем год назад: 1 107 и 584 соответственно. С начала года по делам о коррупции установлен ущерб более чем на Br8,8 млн, но при этом возмещен на сумму более Br3,2 млн, наложен арест на имущество стоимостью более Br10,7 млн. Эти цифры в первую очередь свидетельствуют об эффективности работы правоохранительных органов страны.

По итогам 2017 года Беларусь занимает 68-е место в рейтинге Трансперенси Интернэшнл, заметно опередив Россию, Украину, Казахстан. За год позиция страны улучшилась на 11 пунктов. Результаты соцопросов свидетельствуют, что неофициальные выплаты должностным лицам делали лишь около 4% граждан - на уровне статистической погрешности.-0-