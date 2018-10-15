15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Архивисты готовят серию изданий о восстановлении народного хозяйства Беларуси в 1943-1950 годах, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий научный сотрудник отдела публикаций Национального архива Вячеслав Селеменев.

"Сначала мы планировали отобразить восстановление экономики страны в одном томе, но потом посмотрели, что получится сжатая, обрывочная информация. Поэтому решили сделать издание многотомным. Серию "Восстановление народного хозяйства Беларуси в 1943-1950 годах" откроют издания о сельском хозяйстве, затем мы осветим промышленность и другие отрасли экономики. Первый сборник документов и материалов "Восстановление сельского хозяйства Беларуси. 1943-1945" выйдет в ноябре. Он приурочен к 75-летию начала освобождения нашей территории от немецко-фашистских захватчиков. Книга уже поступила на верстку. Это совместное издание архивистов Беларуси и России", - рассказал Вячеслав Селеменев.

По его словам, по теме восстановления экономики в военный и послевоенный период практически нет публикаций документов. "Научный сборник выйдет объемом около 700 страниц, в него войдут более 250 документов. Кроме того, он будет содержать богатый научно-справочный аппарат. Подготовлены географический и именной указатели, перечень постановлений правительства и Компартии Беларуси по вопросам развития сельского хозяйства в этот период, множество различных примечаний и комментариев к документам. От фотографий мы решили отказаться, так как большинство из них широко известны и не представляют особого интереса. В ближайшей перспективе планируем подготовить продолжение этого сборника, осветив вопрос восстановления сельского хозяйства в 1946-1950 годах. Он должен выйти в следующем году", - отметил ведущий научный сотрудник.

Заведующий отделом публикаций Михаил Скоморощенко добавил, что работа над сборником велась с 2015 года. "Это научное издание будет представлять интерес не только для историков, краеведов, но и для широкой аудитории, в том числе за пределами нашей страны. Мы хотим показать трудовой подвиг белорусского народа. Выявление и отбор документов для сборника проводились в архивах Беларуси и России на протяжении трех лет, затем изготавливались их копии и велась археографическая обработка. Это очень трудоемкий процесс", - рассказал он.

Планируется, что научный сборник "Восстановление сельского хозяйства Беларуси. 1943-1945" выйдет тиражом 200 экземляров.-0-