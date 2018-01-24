24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственные архивные учреждения Беларуси готовят к выпуску в 2018 году не менее 10 новых изданий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Департаменте по архивам и делопроизводству Министерства юстиции.

Издания будут посвящены различным периодам отечественной истории. Национальный архив Беларуси, к примеру, готовит сборник документов "Котбус", карательная операция". Увидят свет справочные издания "Тастаменты шляхты і мяшчан Беларусі другой паловы XVI ст. Гарадзенскі павет", "Гербоўнік беларускай шляхты" (том 5) (автор - Национальный исторический архив Беларуси) и др. Эти книги станут новым словом в изучении проблем отечественной истории, их ждут как научное сообщество, так и широкая общественность в целом.

В плане публикационной деятельности госархивов 2017 год стал рекордным. Всего было выпущено в свет 14 различных изданий. Среди них "Белорусский штаб партизанского движения Беларуси. Сентябрь-декабрь 1942 года", "Возрожденный из руин. Восстановление и развитие Минска в 1944-1955 гг.", "Сожженные деревни Беларуси", "Сожженные деревни России" (автор - Национальный архив Беларуси), "Слуцк на старых планах" (Национальный исторический архив Беларуси), "Тамаш Грыб. Выбранае", "Уладзімір Самойла. Выбранае", "Бліскавіцы: анталогія беларускай жаночай паэзіі міжваеннага перыяду" (Белорусский архив-музей литературы и искусства) и др.

Вопросы отечественной архивной отрасли будут обсуждаться в ходе расширенного заседания коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Минюста, которое состоится 25 января в Национальном архиве.-0-