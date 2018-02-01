Асад поблагодарил Беларусь за гостеприимство и теплый прием сирийских детей

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Сирии Александр Пономарев 1 февраля встретился с Президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
"Башар Асад передал благодарность белорусской стороне за продемонстрированное гостеприимство и теплый прием группы сирийских детей в Беларуси в зимний период в рамках долгосрочной программы отдыха и оздоровления, а также за поддержку Сирии на международной арене", - отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия по широкому спектру вопросов, в том числе в свете предстоящего в Дамаске заседания совместной белорусско-сирийской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.-0-
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