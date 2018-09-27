Ассортимент продуктов здорового питания в белорусских магазинах нужно расширять - ученый

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полки с продуктами здорового питания в белорусских магазинах должны быть более заметными, а ассортимент - более широким. Такое мнение выразила заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Елена Моргунова во время круглого стола "Как сделать питание белорусов более полезным?", который провела редакция газеты "7 дней" в пресс-центре БЕЛТА.

"Сегодня полки здорового питания в торговле полностью не заполнены. Наша цель - сделать продукцию здорового питания более востребованной, заметной, а ассортимент - насыщенным. Для этого мы тесно сотрудничаем с различными министерствами и ведомствами, в частности с Министерством антимонопольного регулирования и торговли", - отметила Елена Моргунова.

По ее словам, все больше белорусов выбирают здоровое питание. В настоящее время в стране производится довольно много продуктов функционального, профилактического и специализированного питания. Акцент рецептур сдвигается в пользу компонентов, обладающих наибольшей функциональностью и полезностью, обеспечивающих сбалансированность по жирам, белкам, углеводам и стимулирующих защитные функции определенных органов или всего организма. Продукты массового производства выпускаются с максимально возможным количеством натуральных компонентов и минимальным - добавок.

Почти каждый месяц пищевая промышленность поставляет в торговлю новинки, обладающие добавленной полезностью, рецептуры которых базируются на научных принципах пищевой комбинаторики и потребительского спроса. Практически в каждом магазине есть специализированные полки для продуктов здорового питания. Но выбор пока, по мнению ученого, не такой большой, как хотелось бы.

Научно-практический центр НАН по продовольствию работает над созданием новой продукции здорового питания. "Сегодня в тренде шоколад без сахара, мясные изделия с низким содержанием соли, кондитерские и хлебобулочные с низким содержанием соли, жира, сахара, обогащенные микро- и макроэлементами, витаминами, пищевыми волокнами, пребиотиками", - рассказала Елена Моргунова.

Также НПЦ создает продукты для больных определенными заболеваниями, например безлактозные, безглютеновые, с инулинсодержащими компонентами.

Направления деятельности НПЦ НАН по продовольствию и двух дочерних предприятий - Института мясо-молочной промышленности и ГП "Белтехнохлеб" - охватывают всю пищевую промышленность республики: производство кондитерских, мясо-молочных, хлебобулочных и макаронных изделий, картофелепродуктов, пищеконцентратов, детского питания, алкогольной продукции, консервную и сахарную отрасли.

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