Ассоциация здоровых городов может появиться в Беларуси

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассматривают возможность создания Ассоциации здоровых городов, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель странового офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев.

"Идет речь о создании национальной Ассоциации здоровых городов Беларуси, которая будет сотрудничать с подобными ассоциациями в других странах", - сказал Батыр Бердыклычев.

Проект ВОЗ "Здоровые города" развивается с 1988 года и реализует принципы стратегии ООН "Здоровье для всех" и европейской политики здравоохранения "Здоровье-2020". Европейская сеть включает 96 городов и получает поддержку со стороны национальных сетей 30 стран. В Беларуси движение за "Здоровый город" стартовало с 2012 года. В 2016-м город Горки вступил в европейскую сеть. Предпосылки, чтобы также получить аккредитацию Евробюро ВОЗ, имеет Островец Гродненской области. В Могилеве выходят на создание ассоциации "Здоровые города, поселки Могилевской области". Кроме того, обсуждается возможность присоединения одного из районов Минска (возможно, это будет Советский район) к европейской сети.

По словам замминистра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Беларуси Натальи Жуковой, в целом в республике работа по формированию здорового образа жизни строится по принципу создания единой профилактической среды: "здоровая семья - здоровая школа - здоровый коллектив - здоровое общество". На национальном уровне реализуются три крупных проекта: "Здоровый город", "Мой стиль жизни сегодня - мое здоровье и успех завтра" и "Школа - территория здоровья".

Вопросы создания благоприятной городской среды для продвижения ЗОЖ обсуждались сегодня в Минске на республиканской конференции с международным участием. Мероприятие, посвященное проекту "Здоровые города", проводилось Минздравом Беларуси совместно с российской ассоциацией "Здоровые города, районы и поселки".

До этого прошла рабочая встреча руководства Минздрава, российской ассоциации "Здоровые города, районы и поселки" и европейской сети ВОЗ "Здоровые города". Председатель ассоциации, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил о заинтересованности развивать сотрудничество с аналогичными национальными объединениями, особенно в странах ШОС и БРИКС. "Мы готовы продемонстрировать свой опыт, поскольку есть хорошие результаты. Количество городов ассоциации ежегодно растет", - отметил он.

Что касается сотрудничества с Беларусью, предложено организовать в Союзном государстве проект, который в перспективе мог бы перерасти в совместную программу.-0-