Астронавт США о космическом конгрессе в Минске: мы рады возможности обменяться опытом

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача Ассоциации участников космических полетов - помочь человечеству дотянуться до звезд. Об этом заявила президент организации, астронавт США Бонни Данбар на XXXI Международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы хотим выразить благодарность за все, что происходит здесь, в Беларуси. Мы рады возможности обменяться опытом и знаниями между профессионалами в этой сфере. Мы накапливаем опыт и обмениваемся им. Наши члены постоянно, даже после ухода на пенсию, в отставку, работают над тем, чтобы помочь человечеству дотянуться до звезд", - подчеркнула Бонни Данбар.

Президент ассоциации отметила, что для того, чтобы стать членом организации, необходимо совершить один полет на орбите. "Наша задача заключается в том, чтобы поделиться этим опытом со всеми на земле", - добавила астронавт.

Кроме того, в миссию ассоциации входит образовательная работа, обмен профессиональными компетенциями, исследование космоса. Каждый год участники организации, которых более 400, встречаются с тысячами студентов, родителей, учителей во всем мире, чтобы способствовать развитию инженерии, математики, науки. "Мы создаем новые возможности для обмена опытом и общения между профессионалами в разных сферах", - подчеркнула Бонни Данбар.

По ее словам, участники конгресса в Минске обсудят полеты на борт МКС и поделятся опытом, который накоплен в рамках китайской программы освоения космоса. Один из дней программы будет посвящен встречам с представителями различных сообществ Беларуси, заявила президент ассоциации. Планируется, что они пройдут не только в белорусской столице, но и по всей стране, чтобы у космонавтов была возможность поделиться опытом с молодым поколением и рассказать о своих достижениях. "Мы все с большим энтузиазмом поучаствуем в этом дне", - сказала Бонни Данбар.

"Мы здесь для того, чтобы также поблагодарить всех наших коллег из Беларуси и всех новаторов, исследователей, ученых, которые трудятся в этой стране. В рамках этого конгресса мы вручим награду - "Хрустальный шлем" (одна из самых престижных в астронавтике. - Прим. БЕЛТА) представителям белорусского сообщества", - заявила астронавт.

Бонни Данбар в беседе с журналистами отметила, что, стран, которые участвуют в освоении космоса и входят в состав Ассоциации участников космических полетов, сейчас 38. "Мы видим значительный прогресс в освоении комического пространства и надеемся, что он будет продолжаться", - подчеркнула она.

Президент ассоциации положительно относится к соревновательному духу в космической сфере: "Он стимулирует все лучшее, что есть в нас". Космонавты из разных стран работают рука об руку. Например, на международной космической станции есть космонавты как из Японии, так и из Канады.

"Я уже второй раз в Беларуси. В первый раз была в марте. Очень впечатлена Академией наук. Желаю успехов Беларуси в освоении космоса", - сказала Бонни Данбар.-0-