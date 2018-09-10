Астронавты из 4 стран встретятся со студентами БГУ 12 сентября

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцать космонавтов из России, Швеции, Германии и США встретятся со студентами Белгосуниверситета 12 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Это первый масштабный визит известных астронавтов в ведущий вуз страны. Организуется он в рамках Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов", - отметили в пресс-службе. Среди гостей БГУ - Валерий Токарев, Антон Шкаплеров, Виктор Савиных (Россия); Кристер Фуглесанг (Швеция); Герхард Тиле (Германия); Кевин Форд, Джеффри Хоффман, Анна Ли Фишер, Марио Ранко (США).

Гости ознакомятся с достижениями университета в космической сфере, обсудят перспективы развития космических исследований, проведут открытые лекции. Во время общения участники узнают о необходимых умениях, знаниях и образовании, какими должен обладать космонавт, перспективных аэрокосмических технологиях, роли международного сотрудничества в освоении космического пространства, возможных открытиях в области изучения Вселенной.

Международный конгресс проходит в Минске 9-15 сентября. Ежегодно он собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств. Ассоциация участников космических полетов (АУКП) - международная некоммерческая организация, созданная в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов.-0-