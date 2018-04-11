Атравматическую повязку с ионами серебра для лечения ран разработали в Беларуси

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атравматическое покрытие с ионами серебра для лечения ран различной этиологии разработали в Беларуси. Проект представлен в финале республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

Автором проекта стал доцент кафедры детской хирургии Гродненского государственного медицинского университета Александр Глуткин. Покрытие не прилипает к ране при наложении и смене, благодаря чему сохраняется новообразованный эпидермис. За счет ионов серебра обеспечивается антибактериальная функция. Покрытие можно комбинировать с любыми антисептиками, мазевыми формами.

Повязка может использоваться у детей и у взрослых на разных стадиях раневого процесса. Она эффективна при ожогах, гнойных ранах, пролежнях, ссадинах. Удаляется с раневой поверхности без повреждения тканей, что обеспечивает безболезненность процедуры.

У разработки нет отечественных аналогов. По сравнению с импортными эта повязка дешевле на 30-40%, причем по качеству ничем не уступает.

В финале республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" в этом году представлены разработки в 16 номинациях: 51 проект презентуют школьники и учащиеся ссузов и профессионально-технических колледжей и лицеев, 25 - студенты, 43 - работающая молодежь и молодые ученые. Самыми популярными номинациями конкурса стали "Информационно-коммуникационные технологии" (в финал вышли более 20 проектов) и "Медицина, фармация, медицинская техника" (13 проектов). Все они победители областных (Минского городского) этапов конкурса. Среди особенностей нынешнего конкурса новые номинации "Инклюзивное пространство", "Информационно-коммуникативные технологии для людей с инвалидностью" и участие в проекте людей с ограниченными возможностями на общих основаниях.

Идейным вдохновителем проекта "100 идей для Беларуси" с 2011 года выступает Белорусский республиканский союз молодежи.-0-