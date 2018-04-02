2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская авиакомпания S7 может начать полеты из Новосибирска в Минск с 2 мая, из Москвы в Гомель - с 1 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.
"Российская авиакомпания S7 планирует начать перевозки пассажиров по маршрутам Новосибирск - Минск и Москва - Гомель. Их заявки удовлетворены. С 2 мая они начнут летать из Новосибирска в Минск. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по средам", - пояснили в департаменте.
Кроме того, с 1 июня авиакомпания получила разрешение на полеты по маршруту Москва-Гомель. "Они могут выполнять пять рейсов в неделю", - рассказали в ведомстве.
Билеты в сообщении Москва - Гомель и Новосибирск - Минск уже есть в продаже на сайте авиакомпании.-0-
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