Авиапарк "Белавиа" пополнят четыре новых Boeing 737 MAX

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" и американская лизинговая компания Air Lease Corporation (ALC) объявили на одном из крупнейших в мире авиасалонов Фарнборо о заказе четырех современных авиалайнеров Boeing 737 MAX на условиях лизинга, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белавиа".

Поставка новых самолетов с завода-изготовителя в Сиэтле в Минск запланирована на 2019-2020 годы. Первый авиалайнер в рамках данной сделки ожидается в Минске в мае следующего года. Это будет уже вторая прямая поставка абсолютно новых авиалайнеров с завода корпорации Boeing. Так, в 2016 году авиакомпания приобрела в собственность три Boeing Next Generation 737-800.

Как пояснили в компании, воздушные суда четвертого поколения Boeing 737 MAX позволят "Белавиа" вывести из эксплуатации Boeing 737 Сlassic, что существенно омолодит авиапарк. Основным отличием новейшей разработки Boeing стало использование более мощных двигателей CFM International LEAP-1B, которые обеспечат повышение топливной эффективности на 10-12%.

"Авиакомпания "Белавиа" планомерно продолжает реализовывать стратегию по обновлению авиапарка благодаря взаимодействию с такими надежными партнерами, как ALC. Приобретение четырех самолетов новейшего поколения в лизинг будет способствовать дальнейшему развитию авиакомпании и, соответственно, повышению качества обслуживания пассажиров", - отметил генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров.

Приобретение этих авиалайнеров также будет способствовать значительному увеличению пассажиропотока и развитию маршрутной сети "Белавиа", добавили в пресс-службе.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и выполняет из белорусской столицы регулярные рейсы в 50 аэропортов 27 стран. С 1997 года является действительным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с 2010 - членом Ассоциации европейских региональных авиакомпаний (ERAA). Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer-175, четыре Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).-0-