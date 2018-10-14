14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиарейсы из Киева, Вильнюса и Москвы в Минск задерживаются, сообщает БЕЛТА со ссылкой на онлайн-табло Национального аэропорта Минск.
Так, задерживается рейс "Белавиа", который должен был прилететь из Киева в 6.55. Пока не прибыл и рейс из московского аэропорта Домодедово (по расписанию время прилета - 7.00). Задерживаются и рейсы из Астаны (прибытие ожидалось в 9.55), Вильнюса (по расписанию прилет в 10.00).
Задерживается и вылет рейса "Аэрофлота" из Минска в московский аэропорт Шереметьево (вылет планировался в 5.55).-0-
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