Авиаторы МЧС и отряда спецназначения Беларуси провели тренировку по доставке квадроциклов к месту ЧП

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиаторы МЧС и республиканского отряда спецназначения (РОСН) Беларуси провели тренировку по доставке квадроциклов к месту чрезвычайной ситуации, сообщили БЕЛТА в спасательном ведомстве.

Совместную тренировку авиаторы провели на аэродроме "Липки". Экипажи вертолетов Ми-8 и работники центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН отработали переброску поисково-спасательной группы и квадроциклов к условному месту поисковых работ днем и ночью. "Спасатели уделили особое внимание сокращению времени на погрузку и выгрузку квадроциклов с соблюдением всех требований и мер безопасности. Такая техника выбрана неслучайно - она помогает оперативно доставить оборудование и снаряжение к месту спасательных работ, а также служит для мониторинга местности", - рассказали в МЧС.

Кроме того, экипаж вертолета и спасатели РОСН десантировались с помощью спусковых устройств. В МЧС отметили, что подобная практическая тренировка проводилась впервые. Таким образом сотрудники МЧС шлифуют навыки, необходимые для выполнения совместных поисково-спасательных операций, добиваются сведения к минимуму время прибытия групп к месту происшествия.-0-