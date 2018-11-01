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Авоська советского человека

Общество 01.11.2018 | 14:56
Фото из архива
Фото из архива

Чего только нет в современном маркете – почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная и икра заморская, баклажанная…Как говорится, "з рога ўсяго многа". Советским людям такой ассортимент продуктов мог разве что присниться. Они мечтали о том, что доживут до того времени, когда в магазинах, как в далекой и чуждой нам загранице, будет по сто сортов сыра, пятьдесят видов колбасы, жвачка разных цветов и вкусов. Дождались... Правда, почему-то продуктовые символы ушедшей эпохи, как, например, лимонад "Буратино" или зубодробительные ириски, сразу же задевают "самые тонкие струны души". И как только разговор заходит о вкусной и здоровой еде, сразу вспоминаешь продукты советских времен, которые изготавливались по утвержденным ГОСТам и только из натуральных ингредиентов.

Мороженое

Раньше в мороженое, как в известном фильме, "добавляли только мороженое": молоко, сливки, сливочное масло и сахар. И никаких подозрительных усилителей вкуса и пищевых добавок! Пломбир за 20 копеек – настоящий бестселлер в СССР! Вкус, знакомый каждому ребенку с детства. Теперь мороженое из натурального молока – редкий гость на прилавке. За последние годы вспоминается лишь одна акция белорусского производителя, когда к юбилею предприятия была выпущена лимитированная партия пломбира по рецепту 1938 года. Без Е-добавок, правда, в его состав входило не натуральное, а сухое молоко. 

Консервы "Килька в томате"

Стоимость консервы – 33 копейки. Достаточно было к ней  прикупить булку ароматного хлебушка, пива "Жигулевского" – и студенческий ужин проходил на славу! Одновременно дешево и сердито! Этот продукт был практически в каждом рюкзаке туриста и авоське дачника. Вечно голодные студенты часто готовили суп на основе консервов кильки в томате. Рецепт незамысловат – рыба, вода, мука, томатная паста, щепотка соли и сахара, масло подсолнечное, лук и пряности. Рассказывают, что это лакомство, кильку в томате, из СССР привезла своему любимому коту Маргарет Тэтчер. А может, железная леди тайком и сама его пробовала? Кто знает...

Березовый сок

В СССР было налажено промышленное производство консервированного березового сока. Его разливали в трехлитровые стеклянные банки. А стакан сока стоил 8 копеек. Этот один из самых дешевых соков считался не только очень полезным, но и вкусным, с особым ароматом. 

В эпоху повального дефицита "трехлитровики" занимали все свободное место на прилавках. Неудивительно, что ходили слухи, будто бы торгуют не натуральным соком, а суррогатом, смесью воды, сахара и лимонной кислоты. Но на самом деле это был натуральный березовый сок! Кстати, больше всего его добывали в Беларуси, на севере Украины и в средней полосе европейской части России.

Плавленый сырок "Дружба"

В Беларуси ходил такой анекдот. Что такое дружба? Это плавленый сырок за 26 копеек или кинотеатр в Чижовке?

Сырок выпускался в фольге с фирменным логотипом и по праву заслужил звание главной советской закуски. Продукт делался исключительно из натуральных компонентов, в числе которых были масло, сливки и прочие добавки. Единственный недостаток – очень калорийный, поэтому красотки его старались избегать в своем рационе, зато любители "сообразить на троих" в буквальном смысле боготворили это лакомство! Из-за наличия в нем  высокого содержания жира водка не так сильно била по мозгам. Многим очень нравился процесс распаковки сырка из фольги: аккуратненько, слегка сжимая, чтобы края фольги сами поднялись. "Разворачивать его надо, как женщину" – шутили мужчины.

Молоко и кефир

Молоко и кефир продавались чаще всего в стеклянных бутылках, наверху – крышечка из фольги, на которой указывалась вся информация о товаре. Цена бутылки включалась в стоимость, ее мыли, а потом сдавали в пункты приема стеклотары.

А еще молоко продавали в треугольных пакетах, которые почему-то постоянно протекали по углам. Несешь их порой в авоське, а за тобой тоненькая белая ниточка по асфальту стелется – кап-кап… Ну вот, опять от мамы получишь за то, что недоглядел и порванный пакет хватанул.

Очень любил народ молочные коктейли. Самые вкусные делали в кафе "Пингвин", которое располагалось в центре Минска, в районе нынешней гостиницы "Европа".

Молоко и его производные были самыми популярными продуктами в Союзе: молочные каши и супы, кефир, ряженка, ацидофилин, творожные запеканки, бабка, вареники, сырники. А вот что такое йогурт и с чем его едят, советские люди не знали. Зато была вкуснейшая сметана, которую многие ели ложкой прямо из банки. 

Докторская

Докторская колбаса – хит на все времена. Это был диетический продукт с пониженным содержанием жиров. Ее рецептуру разработали в 30-х годах под руководством самого товарища Микояна. Формулировка звучала так: для "больных, имеющих подорванное здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма", отсюда и название  – "Докторская". В 100 килограммах колбасы содержалось 25 килограммов говядины высшего сорта, 70 килограммов полужирной свинины, 3 кило яиц и 2 кило коровьего молока.

Это сегодня колбаса напичкана химией и может лежать в холодильнике чуть ли не месяц, а тогда срок хранения докторской по ГОСТу составлял 72 часа. В процессе производства продукта запрещалось использовать соевый белок, крахмал и растительный гелеобразователь.  Впоследствии на прилавках появилось множество ее подделок, да и сегодня докторскую производят согласно ТУ, а не ГОСТУ, где требования были гораздо жестче.

Растворимый кофе

Растворимый кофе советского производства был, мягко говоря, на любителя. А вот за его индийским или бразильским собратом гонялись почти все, это был страшный дефицит в Союзе. Его можно были купить или в праздничных наборах, или в магазине, отстояв предварительно длиннющую очередь. Красочные коробки из-под импортного напитка не выбрасывались, в них хранились пуговицы, булавки и другая дребедень.

Аристократы покупали кофе в зернах или молотый. Некоторые умудрялись обжаривать зерна дома на сковородке. В конце 1980-х появился анекдот. На первомайской демонстрации толпа скандирует: "Молотого! Молотого!" На трибуне Мавзолея появляется Горбачев: "Товарищи! Вячеслав Михайлович болен и не может к вам прийти". Толпа меняет лозунг: "В зернах! В зернах!"

…На полках ныне встречается немало достойных продуктов, высококачественных, экологически чистых, правда, стоят они гораздо дороже обычных и не являются товарами повседневного спроса для среднестатистического покупателя. Но и память о легендарных советских продуктах упрямо живет в голове миллионов людей. Более того, наши дедушки и бабушки продолжают твердить о том, что раньше сахар был слаще, деревья зеленее и солнце ярче. Как мудро заметил один умный человек, самая вкусная килька в томате та, которую уже съели.

Текст Елены Еловик, 7 Дней

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Теги
еда, продовольствие, продукты питания
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