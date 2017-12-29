Автоматизированную инфосистему СК планируется ввести в эксплуатацию в 2018-2019 годах

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выполнение работ по созданию и вводу в эксплуатацию Единой автоматизированной информационной системы Следственного комитета (ЕАИС СК) запланировано на 2018-2019 годы. Такая информация размещена на сайте СК по итогам расширенного совещания рабочей группы, которое прошло в центральном аппарате комитета, сообщает БЕЛТА.

Внедрение ЕАИС СК позволит повысить эффективность работы следователей за счет автоматизации многих процессов по оформлению материалов уголовных дел, ускорения получения необходимой для расследования информации из баз и банков данных госорганов, снизит нагрузку на госорганы по подготовке ответов на запросы следователей. Существенно уменьшится бумажный документооборот.

Идея автоматизации служебной деятельности Следственного комитета зародилась в первый год его функционирования. В 2012-2013 годах были выработаны концептуальные подходы, разработано техзадание и создан макет загрузки баз данных государственных инфоресурсов и поиска по ним с подключением требовавшихся в первую очередь для работы следователей банков данных. Это позволило следователям оперативно получать информацию, важную для расследования преступлений, справочную информацию о принадлежности абонентам номеров стационарной и мобильной связи, зарегистрированных транспортных средствах, пересечении госграницы физлицами, сведения о юрлицах.

В марте 2017 года завершилась разработка подсистемы автоматизации кадровой работы, разработаны служебные подсистемы прикладного администрирования, классификации и кодирования. Для разработки подсистемы автоматизации аналитической отчетности и самой сложной подсистемы автоматизации следственной работы потребовалась переработка техзадания, поскольку за прошедшие 5 лет с учетом накопленного в Следственном комитете опыта существенно возросли требования к функционалу проектируемых подсистем ЕАИС СК, произошли изменения в законодательстве.

На данный момент в техзадании заложены технические требования по поэтапному внедрению элементов электронного уголовного дела с переходом в перспективе к электронному уголовному судопроизводству в полном смысле этого слова. Одним из проблемных вопросов на этом пути является подписание участниками уголовного процесса процессуальных документов, составленных в электронном виде. В ходе работы над техзаданием использовался передовой опыт коллег из других государств, в частности Грузии, Казахстана, Армении и пр.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич потребовал от участников совещания активизировать работу по созданию ЕАИС СК, при этом смотреть в будущее и предлагать технические решения с учетом общего направления движения общества на цифровизацию всех сфер деятельности.-0-