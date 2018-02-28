Автоматизированную систему видеоконтроля внедрят в пункте пропуска "Новая Гута - Новые Ярыловичи"

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Государственном таможенном комитете (ГТК) подписан механизм реализации проекта по созданию автоматизированной системы интеллектуального видеоконтроля в пункте пропуска "Новая Гута - Новые Ярыловичи" на белорусско-украинской границе. Подписи под документом поставили председатель ГТК Юрий Сенько и глава представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ГТК.

В рамках реализации проекта по созданию автоматизированной системы видеоконтроля был подписан контракт между представительствами Европейского союза в Беларуси и Международной организации по миграции в Беларуси, проведены заседания управляющего совета по проекту, рабочей группы, консультации с представителями Гомельского облисполкома. Кроме того, представители таможенных служб Беларуси и Украины, Международной организации по миграции и представительства ЕС в Беларуси посетили Азербайджан с целью ознакомления с опытом использования таких систем.

Проект реализуется по флагманской инициативе "Интегрированное управление границами" программы Европейского союза "Восточное партнерство". Общий вклад ЕС по проекту составляет 0,8 млн евро, в том числе 0,4 млн евро - для белорусской стороны.-0-