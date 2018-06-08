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Автомобили МАЗ в этом году начнут оснащать устройством экстренного вызова ЭРА-РБ

Общество 08.06.2018 | 10:30

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобили МАЗ в этом году начнут оснащать устройством экстренного вызова ЭРА-РБ, сообщил журналистам заместитель директора по беспилотным авиационным комплексам, навигации и средствам связи ОАО "АГАТ-системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" Игорь Быков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нами завершены все работы по созданию такого терминала. Мы получили все сертификаты и планируем в этом году начать оснащение наших автомобилей Минского автомобильного завода такими терминалами, в том числе тех, которые поставляются за рубеж, в первую очередь Россию", - сказал Игорь Быков.

Устройство экстренного вызова необходимо в случае дорожно-транспортного происшествия, если водитель или пассажир не в состоянии самостоятельно вызвать помощь. Устройство экстренного вызова ЭРА-РБ позволяет автоматически отслеживать координаты транспортного средства, его паспорт и направлять на место происшествия первую помощь.

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автомобиль, связь
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