Автороведческие экспертизы будут проводить в Беларуси

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автороведческие экспертизы планируют начать проводить в Беларуси в 2019-2020 годах, сообщила БЕЛТА официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Анна Жданова.

По результатам такой экспертизы специалисты могут подтвердить или исключить авторство определенного лица, проверить, был ли автором всего текста один и тот же человек. Эксперты смогут определять личностные характеристики автора, в том числе образовательный уровень, родной язык, знание иностранных языков, место постоянного проживания, область деятельности, профессию, хобби, пол, возраст, социальное положение, национальность и др.

Сейчас такие экспертизы, в частности, проводятся в Латвии. Белорусские судебные эксперты заинтересованы в изучении практики латвийских коллег. Прочный фундамент для обмена опытом заложило соглашение о сотрудничестве, которое подписали сегодня в Минске председатель ГКСЭ Андрей Швед и начальник Государственной полиции Латвии Интс Кюзис. Документ позволит развивать новые направления взаимодействия. Белорусские и латвийские судебные эксперты будут совместно разрабатывать методы и методики проведения экспертиз, проводить совместные семинары, курсы, организовывать подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов в сфере судебно-экспертной деятельности и др.

Нынешний визит латвийских экспертов в ГКСЭ не первый, добавила Анна Жданова. Ранее специалисты латвийского Государственного бюро судебных экспертиз посетили международную научно-практическую конференцию, приуроченную к пятилетию со дня образования комитета, которая прошла в апреле в Минске. Тогда иностранные коллеги отметили высокий уровень проведения судебных экспертиз белорусскими экспертами, ознакомились с деятельностью ГКСЭ и посетили отдельные лаборатории.-0-

Фото ГКСЭ