Автошколы ДОСААФ лидируют по сдаче экзаменов в ГАИ с первого раза

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автошколы республиканского государственно-общественного объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Беларуси" (ДОСААФ) лидируют по сдаче экзаменов в ГАИ с первого раза. Об этом сегодня на XV съезде ДОСААФ сообщил председатель его Центрального совета Иван Дырман, передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Дырман подчеркнул, что качеству обучения курсантов автошкол уделяется особое внимание. Как результат, ДОСААФ лидирует по сдаче экзаменов с первого раза в ГАИ. "Сейчас этот показатель для общества составляет 63,9%, в то время как общереспубликанский находится на уровне 55,5%", - проинформировал он.

Председатель Центрального совета рассказал также, что за последние пять лет ДОСААФ построил и сертифицировал 18 новых автодромов. Оборудовано и сертифицировано 36 учебных классов. Обновляется парк учебных машин. За минувшую пятилетку их закуплено 492, в том числе 389 легковушек, 11 грузовиков. Еще 33 грузовика и 29 прицепов безвозмездно передало Минобороны для обучения военнослужащих. В этом году ДОСААФ приобрел еще 95 автомобилей.

По словам Ивана Дырмана, ДОСААФ намерен наращивать темпы обновления парка учебных машин, сделав упор на закупку грузовых, малолитражных автомобилей. Рассматривается вопрос о введении единой удобной формы для инструкторов.

За минувшую пятилетку обучение в автошколах ДОСААФ прошли более 230 тыс. водителей. Доля общества на белорусском рынке этих услуг достигает 35%.

В работе съезда принял участие государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, представители различных министерств и ведомств, общественных организаций, руководители оборонных обществ СНГ. Во время форума представлен отчет Центрального совета и Центральной ревизионной комиссии.

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Беларуси объединяет более 158 тыс. человек. В его структуре шесть аэроклубов, два учебных центра, пять специализированных детско-юношеских спортивно-технических школ, два стрелково-спортивных клуба, республиканский спортивно-технический комплекс и учебно-спортивный центр.

Приоритетная задача ДОСААФ заключается в патриотическом воспитании молодежи, подготовке ее к военной службе. Важное место занимает обучение рабочим профессиям. Кроме того, объединение ежегодно проводит около 200 чемпионатов, первенств и других республиканских и областных соревнований. За пять лет спортсмены ДОСААФ приняли участие в 239 чемпионатах, Кубках мира и Европы, на которых завоевано 1338 медалей, из них 590 золотые. Подготовлено 32 мастера спорта международного класса, 224 мастера спорта, 20 судей национальной и высшей национальной категорий.-0-