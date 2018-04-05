5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Байкеры из нескольких стран откроют мотосезон в Беларуси 29 апреля, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Байкеры из Беларуси, России, стран Балтии и Западной Европы примут участие в открытии мотосезона - H.O.G. Spring Challenge 2018. Мотоциклисты проедут от Кургана Славы к площадке у Дома футбола. Здесь в 11.00 для гостей и участников мероприятия развернется культурно-развлекательная программа. Уникальное шоу мировых звезд Moto Freestyle, показательные выступления стантрайдеров на мотоциклах Harley-Davidson и шоу-рум с новыми моделями легендарного бренда.

Свою силу, меткость и выносливость все отделения H.O.G. испытают в театрализованно-спортивной эстафете за звание самого спортивного мотоклуба. Также в программе - аттракционы для детей, зона, посвященная самому известному международному ралли-марафону "Шелковый путь" и концерт звезд отечественной эстрады, в котором примут участие группы Groove Dealers, Aillion, "Янки", J:Морс и Nuteki.

На открытие мотосезона H.O.G. Spring Challenge в прошлом году в Беларусь приехали более 4 тыс. зарубежных гостей, закрывали прошлогодний мотосезон H.O.G. Rally Minsk более 7,5 тыс. байкеров. В нынешнем году перед слетом в Минске зарубежные мотоциклисты посетят историко-культурный комплекс "Линия Сталина" и совершат экскурсию по Белорусскому автомобильному заводу.

Мероприятие организовано компанией ООО "Мото Ивент" совместно с клубом H.O.G. Iron Birds, при поддержке Harley-Davidson в России и СНГ, Минского городского исполнительного комитета, УГАИ МВД Беларуси, оно направлено на укрепление дружественных отношений между странами и развитие туризма в Беларуси.-0-