Баллы за правонарушения на дороге будут действовать в течение года - ГАИ

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баллы за правонарушения на дороге, предусмотренные проектом изменения закона о дорожном движении, будут действовать в течение года. Об этом сегодня в пресс-центре БЕЛТА сообщил начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МОБ МВД Александр Занимон во время круглого стола по обсуждению законопроекта "Об изменении Закона Республики Беларусь "О дорожном движении".

"Заложено в законопроекте, что баллы действуют в течение года. То есть если вы 1 мая совершаете правонарушение и получаете за него один балл, то этот балл будет за вами числиться до 1 мая следующего года. Если говорить о возможности снятия баллов, то такая практика существует в тех системах, где баллы накапливаются в течение трех и более лет", - сказал представитель ГАИ.

Александр Занимон остановился и на том, как будет работать принцип начисления баллов за снятые камерой нарушения. "Балльная система применяется только в том случае, если есть постановление о наложении административного взыскания. Баллы будут начисляться тому, в отношении кого будет вынесено постановление. Как правило, это владелец машины", - пояснил он.

Правоохранитель предположил, что со стороны водителей транспортных средств наверняка будут попытки избежать начисления баллов. "Однако сотрудник ГАИ не будет начислять то или иное количество баллов и фактически не сможет повлиять на их размер, - отметил Александр Занимон. - Вопрос коррупционной составляющей всегда поднимается, когда речь идет об ужесточении ответственности. Применительно к введению конфискации транспортного средства можно было предполагать, что поводов для коррупции будет гораздо больше. Тем не менее эта норма показала свою эффективность".

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