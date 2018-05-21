Бальная система штрафов: эксперты обсудили подробности и дискуссия получилась неожиданно острой

Министерство внутренних дел вынесло на общественное обсуждение проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О дорожном движении". Первые результаты мониторинга общественного мнения показали живой интерес и неоднозначное отношение к предлагаемым законодательным новациям. Автолюбители, водители-профессионалы, заинтересованные эксперты и просто неравнодушные граждане не только делятся своим мнением о возможных изменениях, но и вносят свои предложения, указывают на не решенные пока проблемы, напрямую влияющие на безопасность дорожного движения. Белорусское телеграфное агентство пригласило поделиться своим мнением признанных экспертов в этой сфере. Дискуссия получилась неожиданно острой. И уже сейчас понятно, что принятие окончательного решения не будет легким. Все материалы круглого стола можно почитать по ссылке.