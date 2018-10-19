Банк данных "Сто талантов Академии наук" создадут в Беларуси

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк данных молодых ученых "Сто талантов Академии наук" планируют создать в Беларуси в 2018 году. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления премий, стипендий и наград главного управления кадров и кадровой политики аппарата НАН Ольга Гапоненко, передает корреспондент БЕЛТА.

Отбор кандидатов для базы данных планируется проводить ежегодно. Требования для участников уже определены соответствующим положением. "Чтобы туда попасть, кандидаты должны отвечать не только возрастным параметрам, - отметила представитель НАН. - Эти ученые должны быть отмечены какими-то знаками". К примеру, это могут быть участники и победители конкурса молодежных проектов.

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