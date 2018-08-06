Банк данных волонтеров на детском "Евровидении-2018" будет сформирован до 5 сентября

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк данных волонтеров для работы на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2018" будет сформирован до 5 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

Прием заявок от всех желающих продлен до 25 августа, уже подано около 300. Следующий этап - проведение собеседований с молодыми людьми на базе высших учебных заведений и волонтерского ресурсного центра при ЦК БРСМ. "Мы пообщаемся со всеми кандидатами, в том числе посредством интернета. Будем проверять уровень английского языка волонтеров, в этом нам поможет Минский государственный лингвистический университет, оценим мотивацию, готовы ли они работать с детьми и по каким компетенциям. Банк данных волонтеров будет сформирован до 5 сентября. Окончательный отбор проведет Белтелерадиокомпания", - отметила Александра Гончарова.

Всего для работы на детском конкурсе песни с 5 по 25 ноября планируется отобрать 100 добровольцев. "Они будут задействованы непосредственно при подготовке и проведении конкурса, репетициях. Кроме того, мы договорились с Белтелерадиокомпанией, что ребята, которые не попадут в итоговую сотку, также не будут оставлены без внимания. Они смогут помогать рассаживать гостей и контролировать порядок во время проведения самого конкурса", - рассказала Александра Гончарова.

У БРСМ уже есть богатый опыт волонтерской работы на крупных спортивных мероприятиях и научных форумах. "На этот раз на молодежь возлагается двойная ответственность - быть партнерами в подготовке и проведении детского конкурса песни. Это хорошая возможность для молодежи проявить себя в проекте международного формата, который в этом году бьет рекорды по количеству стран-участниц", - подчеркнула секретарь ЦК БРСМ.

Сегодня в минском парке им. М. Горького состоялась первая встреча с кандидатами в волонтеры детского "Евровидения". Волонтерский опен-эйр объединил около 70 активистов БРСМ. Молодые люди приняли участие в работе интерактивных площадок, тренингах на командообразование, танцевальных баттлах, а также пообщались с представителями Беларуси на песенном конкурсе разных лет, многие из которых стали активными участниками добровольческого движения "Доброе сердце". Как отметила Хелена Мерааи, которая выходила на сцену "Евровидения" в 2017 году, волонтер - это человек, который должен делать все с душой и быть добрым по отношению к другим людям. "Ему необходимо найти подход к каждому участнику, он должен хорошо знать иностранные языки, быть коммуникабельным и четко доносить информацию до делегаций. Нам с этим повезло в Грузии, у нас были хорошие волонтеры, которые переживали и волновались за нас даже во время репетиций", - подчеркнула она.

Сегодня у молодежи была возможность прямо на месте подать заявку для участия в отборе, однако сделать это можно и онлайн. Форма заявки размещена на сайте БРСМ и в группе "Волонтеры Беларуси" в социальной сети "ВКонтакте".

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября. Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-