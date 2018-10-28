Банки направят дополнительно Br74,3 млн на строительство жилья с адресными субсидиями

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские банки увеличили объем финансирования строительства жилья с адресными субсидиями на текущий год на Br74,3 млн. Это следует из постановления Совета Министров от 24 октября 2018 года №763 "О некоторых мерах по выполнению заданий на 2018 год по строительству жилых домов", которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документ вносит изменения в постановление правительства от 30 декабря 2017 года №1051 "О мерах по выполнению заданий на 2018 год по строительству жилых домов, объемах ввода в эксплуатацию и финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 2019 году". В частности, в нынешнем году на Br74,3 млн до Br600,3 млн увеличен объем кредитных средств, выдаваемых банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым граждане погашают за счет субсидий. Такие кредиты предоставляют Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Приорбанк, Банк БелВЭБ, Белинвестбанк.

Кроме того, Беларусбанк увеличил на Br16,2 млн объем льготных кредитных ресурсов, выдаваемых в текущем году гражданам, организациям застройщиков и заказчикам на условиях, определенных законодательными актами. Теперь эта сумма составляет Br101,9 млн. Льготные кредитные ресурсы Беларусбанк направляет в первую очередь на завершение расчетов по жилым домам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2018 года, а также на финансирование строительства жилья для граждан, имеющих внеочередное право на получение льготных кредитов.

Всего же на строительство (реконструкцию) жилых помещений без учета затрат на инфраструктуру в 2018 году банки направят Br736,3 млн.

Постановление от 24 октября 2018 года №763 вступает в силу после официального опубликования.-0-