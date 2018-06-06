6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 9 и 16 июня. Такая информация размещена на сайте ОАО "Банковский процессинговый центр", сообщает БЕЛТА.

Банковский процессинговый центр с 00.00 до 06.00 9 и 16 июня будет проводить технологические работы по обновлению программного обеспечения на сетевом оборудовании предприятия.

В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Банковского процессингового центра.-0-