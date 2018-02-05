5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси утром 6 февраля. Такая информация размещена на сайте ОАО "Банковский процессинговый центр", сообщает БЕЛТА.

Банковский процессинговый центр с 5.00 до 7.00 6 февраля будет проводить технологические работы на сетевом оборудовании предприятия.

В этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,72 млн карточек, к нему подключены свыше 76 тыс. организаций торговли и сервиса, 116,3 тыс. платежных терминалов, 3,1 тыс. банкоматов и более 2,7 тыс. инфокиосков.-0-