9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская межведомственная база данных многодетных семей будет создана в Беларуси к 2020 году для мониторинга оказания таким семьям полноценной господдержки. Об этом сообщил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков на пресс-конференции, приуроченной к Дню матери (14 октября), передает корреспондент БЕЛТА.

"Минтруда работает над созданием базы данных многодетных детей, ресурс позволит выявлять многодетные семьи и мониторить оказание им в полной мере государственной поддержки, - сказал Валерий Ковальков. - Она должна быть создана к 1 января 2020 года. Сейчас работаем над проектом указа о формировании такой базы".

В настоящее время учет многодетных семей ведется на региональном уровне - на базе территориальных центров социального обслуживания населения, в которые поступает информация из учреждений образования, здравоохранения, системы МВД.

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