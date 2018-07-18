"Бегущие города" #velcombegom: жители всех областей Беларуси смогут пробежать в помощь детям на 165 000 рублей

Шесть областей и 42 дня бегового челленджа - вторая половина лета в Беларуси обещает быть по-настоящему жаркой. С 23 июля по 2 сентября благотворительная акция "Бегущие города" проекта #velcombegom впервые пройдет во всех регионах страны и бросит вызов любителям бега, которые ценят здоровый образ жизни и хотят помочь детям. Участниками акции станут жители всех населенных пунктов Беларуси, а бенефициарами - детские областные центры медицинской реабилитации. Общий фонд благотворительной помощи составит 165 000 рублей.

Чем больше "километров добра" пробегут участники акции в каждой области, тем большую сумму получит местный бенефициар. Детское областное учреждение здравоохранения победившего региона получит 40 000 рублей. Участники из региона, занявшего второе место, принесут детскому реабилитационному центру 35 000 рублей, третье - 30 000, четвертое - 25 000, пятое - 20 000, шестое - 15 000 рублей.

Бенифициарами акции "Бегущие города" #velcombegom станут: ГУ "Брестский областной детский центр медицинской реабилитации "Томашовка" (Брестская область), УЗ "Областной детский реабилитационный оздоровительный центр "Ветразь" (Витебская область), ГУЗ "Гродненский областной центр медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля" (Гродненская область), УЗ "Гомельский областной детский центр медицинской реабилитации "Верасок" (Гомельская область), УЗ "Областной детский центр медицинской реабилитации "Космос" (Могилевская область) и УЗ "Областной детский центр медицинской реабилитации "Пуховичи" (Минская область).

Акция "Бегущие города" благотворительного проекта #velcombegom организована компанией velcom при поддержке Министерства здравоохранения Беларуси.

"Министерство здравоохранения с радостью присоединилось к акции "Бегущие города". Такие благотворительные начинания не только популяризируют здоровый образ жизни, но и привлекают внимание общества к решению важных вопросов. Приятно, что инициативы #velcombegom из года в год собирают все больше последователей ради добрых и искренних поступков. Бизнес может помогать развитию общества вместе с государством. Надеюсь, жители нашей страны подключатся к акции "Бегущие города", чтобы помочь детям", - отметил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.

Принять участие в акции "Бегущие города" смогут все желающие: профессиональные атлеты, любители бега и просто неравнодушные люди. В каждой области забег продлится 7 дней, в течение которых участникам нужно будет выходить на пробежки, а потом делать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хештегами: #velcombegom и дополнительными хештегами #brest, #vitebsk, #gomel, #grodno, #mogilev, #minsk.

"Белорусы всегда умели объединяться, чтобы помочь своим родным, друзьям, соседям. Вот и сейчас, запуская республиканскую акцию "Бегущие города", мы надеемся, что жители всех областей смогут объединиться для помощи детским медицинским учреждениям в каждом регионе. Чем больше нас, тем мы сильнее. Желаю каждому участнику ярких забегов и личных рекордов в нашем общем добром деле", - заявил первый заместитель генерального директора компании velcom Николай Юшкевич.

Акция "Бегущие города" #velcombegom пройдет поэтапно в каждом регионе на протяжении 7 дней, а первыми к ней присоединятся жители Гомельской области с 23 июля. Затем эстафета перейдет к Брестской области, где забеги пройдут с 30 июля. В Могилевской области забеги стартуют 6 августа, в Витебской - с 13 августа, в Гродненской - с 20 августа, а завершит эстафету Минская область, где забеги стартуют с 27 августа. Результаты акции и победителя челленджа озвучат 4 сентября на итоговой пресс-конференции в Минске.

Проект #velcombegom - благотворительная спортивная инициатива компании velcom, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям и одновременно на популяризацию здорового образа жизни среди белорусов. Забеги #velcombegom проводятся ежегодно, начиная с 2015 года.

#velcombegom является одной из наиболее масштабных социальных инициатив velcom. По итогам прошлых благотворительных забегов финансовую поддержку получили ГУ "Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов" Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (2015 г.), Ивенецкая школа-интернат для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата (2016 г.), специализированные интернаты в Речице и Осиповичах (2016 г.), Республиканский научно-практический центр детской хирургии (2017 г.), Республиканская детская больница медицинской реабилитации (2017 г.). В 2018 г. по итогам масштабной благотворительной акции SunRun Challenge проекта #velcombegom помощь в размере 50 000 рублей была оказана ГУ "Детский дом-интернат для детей-инвалидов c особенностями психофизического развития".