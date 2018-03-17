17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. РОО "Белая Русь" планирует развивать международное сотрудничество на новом уровне. Об этом заявил председатель РОО Геннадий Давыдько на заседании Республиканского совета организации в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, прорабатывается возможность аккредитации на площадке ООН, налаживаются контакты с дипломатическими миссиями зарубежных стран в республике. Такая работа ставит своей целью формирование благоприятного общественного мнения о Беларуси.

"Нашим структурам на местах, особенно в приграничных районах, необходимо развивать международные связи на региональном уровне. Такой опыт уже есть у Лидской и Вороновской районных, Оршанской городской и некоторых других организаций", - отметил Геннадий Давыдько.-0-