"Белая Русь" смотрит на жизнь страны с общегосударственных и общенародных позиций - Радьков

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканское общественное объединение "Белая Русь" смотрит на жизнь страны с общегосударственных и общенародных позиций. Об этом заявил сегодня председатель РOO "Белая Русь" Александр Радьков на III съезде общественного объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поскольку идеологическим стержнем "Белой Руси" была и остается поддержка политики Президента Беларуси Александра Лукашенко, то деятельность организации не фокусируется вокруг борьбы за власть. Это дает возможность объединению взвешенно смотреть на все процессы с общегосударственных, общенародных позиций", - сказал Александр Радьков.

По его словам, "Белая Русь", по сути, стала естественным, общенациональным, народным движением. "Это площадка для диалога представителей различных групп, объединений, партий, ориентированных на сотрудничество с властью", - отметил председатель объединения.-0-