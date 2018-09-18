"Беларусь 2" представит премьеру проекта решения семейных проблем

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 2" представит премьеру проекта о семейных проблемах и их решении. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадоикомпании, премьера проекта "Третий лишний" запланирована в октябре.

Это уникальное в своем роде реалити-шоу. Героями его станут обычные семьи, столкнувшиеся с проблемой "третьего лишнего" в своем доме. В течение трех дней они выполняют непростые и порой совершенно непонятные им задания ведущего ради достижения результата – мира в семье.

Ведущий программы - Андрей Метельский, семейный психотерапевт, гештальттренер и первый в Беларуси сертифицированный тренер НЛП.

В ноябре начнет выходить реалити-шоу "До свидания", в котором у одиноких девушек появится шанс найти свою вторую половинку. В каждом выпуске три героини будут сражаться за право пойти на свидание с парнем.

А сегодня на телеканале "Беларусь 2" стартует премьерный документальный сериал "Семейные истории". В основе каждого фильма – истории реальных людей, которые привыкли скрывать семейные тайны. Авторы проекта совместно с приглашенными высококвалифицированными психологами, педагогами, юристами и медиками предлагают достать скелеты из шкафа и разложить их по косточкам.

Также осенью зрителей ожидает развлекательная программа для всей семьи "Кто я?". Ведущий проекта Павел Кислый вместе с участниками выйдет на улицы городов. Любой желающий сможет помочь угадать главному игроку, кто он. У игрока есть 2 минуты, чтобы дать правильный ответ. Для этого он должен воспользоваться подсказками, которые будут давать ему прохожие, используя лишь слова "да, нет, не знаю".

В эфире телеканала "Беларусь 2" в новом сезоне приятно преобразились уже полюбившиеся зрителям проекты. Корреспонденты проекта "Камень, ножницы, бумага" примерили амплуа строгих инспекторов и проверят белорусские города на гостеприимство. "Телеутро" уже выходит с обновленным составом ведущих. Теперь очаровательную Анну Квилорию окружают своим вниманием не только известные зрителю Илья Кононов и Юрий Ярошик, но и новый ведущий Андрей Макаенок. Студия "Телеутра" стала еще уютнее, а графическое оформление ярче. В поистине народной телевизионной игре "Копейка в копейку" будут новые конкурсы, тему которым задал Год малой родины. Теперь, чтобы попасть на съемки программы, зрители должны написать о месте, где они родились, выросли или с которым связаны дорогие им воспоминания, и обязательно прислать фото.

Молодежный развлекательный телепроект "Пин_код" продолжит раскрывать темы, волнующие подростков и молодежь. В проекте сформируются четыре основные линейки: "День взаимопомощи" (вторник), "Полезная среда. 100500 лайфхаков" (среда), "Хобби и развлечения" (четверг), "I love пятницу" (пятница). Главное преимущество программы - прямой эфир, который позволит поддерживать обратную связь со зрителями, проводить опросы, голосования, розыгрыши, наблюдать мгновенную реакцию на информацию и гостя.

Молодежный проект "Ничего себе ньюз" со вторника по пятницу продолжит рассказывать самые интересные новости, облетевшие интернет-пространство. Специально к новому сезону для ведущего была создана интерактивная одежда, на которую проецируется видео. Теперь проект выглядИТ еще более "хайповым" и модным.-0-