Беларусь активно сотрудничает с Польшей на уровне межрегиональной статистики

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регионы Беларуси и Польши реализуют совместные проекты в области статистики, что является уникальным опытом сотрудничества для нашей республики. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Польша - единственная страна, с которой Беларусь плотно сотрудничает на уровне межрегиональной статистики. Главные статистические управления Гродненской и Брестской областей напрямую работают с Белостоком и Люблином, выпускают уникальные сборники по трансграничью, например, по Беловежской пуще. Белосток в Польше отвечает за статистику по окружающей среде, что для нас очень интересно", - пояснила Инна Медведева.

В целом она подчеркнула важность сотрудничества с зарубежными коллегами из Эстонии, Украины, Литвы, Польши и других стран, но особенно - России. "Мы обмениваемся последними актуальными решениями в области методологии статистики. Организуются двусторонние консультации по проведению переписи населения. Постоянно бывают взаимные командировки по конкретным темам. Изучается опыт друг друга", - сказала глава Белстата.

Инна Медведева отметила, что опыт Беларуси нередко становится основой для аналогичных статистических исследований в других странах. "Пока шла пробная перепись, к нам приезжали специалисты из Казахстана, Туркменистана. Обращается Таджикистан", - уточнила она. А вот с китайскими коллегами отношения пока только налаживаются.

Большая работа проводится с международными организациями. "Мы в некотором роде стали испытательной площадкой для статкомиссии ООН. Потому что основные пилотные проекты - заполнение вопросников или подготовка какой-то информации - тестируются на нашей службе. Это, с одной стороны, дополнительная нагрузка, но с другой - совершенствование. И потому с удовольствием соглашаемся", - сказала Инна Медведева.

Внутри ЕАЭС также происходит интеграция статистики стран-участниц, устраняются расхождения в данных, унифицируется методология. Представители Белстата участвуют во всех рабочих группах, подкомитетах интеграционного объединения, которые касаются статистики. В том числе входят в состав консультативного комитета по статистике. "Интересное и перспективное направление его работы - формирование системы показателей цифровой экономики государств ЕАЭС. Также ключевым является вопрос подбора показателей и мониторинга устойчивого развития: мы вместе занимаемся сближением национальных показателей стран - членов этого союза", - привела Инна Медведева примеры направлений сотрудничества внутри ЕАЭС.-0-