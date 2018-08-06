Беларусь для военнослужащих из Китая в лидерах по качеству образования - Цуй Цимин

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь для военнослужащих из Китая в лидерах по качеству образования, а также по количеству обучающихся - в Беларуси китайских военных учится больше, чем в Москве. Об этом сегодня во время посещения Института погранслужбы заявил посол Китая в Беларуси Цуй Цимин, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Институте пограничной службы прошла рабочая встреча руководства вуза с представителями посольства Китая в Беларуси. "Хочу выразить благодарность за поддержку наших слушателей в институте. Здесь они получили высокий уровень образования, высокую степень подготовки", - сказал посол Китая.

Цуй Цимин отметил также серьезный уровень сотрудничества между посольством и белорусским вузом. "Наши отношения находятся на очень высоком уровне. Хочу выразить уверенность в том, что между нами было, есть и будет сотрудничество. И оно не простое, а высококачественное, искреннее", - подчеркнул он.

Начальник Института пограничной службы Сергей Жилинский заметил, что китайские выпускники белорусского вуза после обучения занимают ключевые должности. В том числе военных атташе в различных регионах мира, руководящие позиции в соединениях, которые охраняют границу Китая. "Наработки есть. Мы обозначили сегодня перспективы нашего дальнейшего развития. В ближайшее время приедут новые группы слушателей", - сообщил Сергей Жилинский. Темой обсуждения были в том числе различные курсы по повышению квалификации, которые будут проводиться в стенах института.

С 2012 года 14 военнослужащих из КНР стали выпускниками Института пограничной службы. Еще 18 в 2016-2017 годах проходили обучение на краткосрочных курсах по пограничной безопасности. Сейчас в профильном пограничном вузе обучаются 14 китайских военнослужащих по специальности "Управление органами пограничной службы". Институту пограничной службы в 2017-2018 годах посольство Китая оказало безвозмездную помощь. При поддержке диппредставительства были оснащены два учебных класса, редакционно-издательский отдел и другие помещения вуза.

Институт пограничной службы активно сотрудничает с Академией пограничной и морской обороны Китая в городе Сиань. На регулярной основе происходят обмены делегациями для изучения опыта в области охраны границы.-0-

Фото Госпогранкомитета РБ